Rincorsa Atlantica

(Di mercoledì 27 marzo 2019) "Siamo consapevoli di essere nell'Occidente, e ci vogliamo rimanere". Luigi Di Maio a Washington incontra il segretario al Commercio dell'amministrazione Trump, Wilbur Ross. Con lui affronta i problemi che è logico che due omologhi affrontino, ma il messaggio è tutto politico. La due giorni del vicepremier negli Stati Uniti ha un'agenda molto densa. Ed è tutta calibrata su un duplice messaggio: dell'Italia e di questo governo ci si può fidare, e il Movimento 5 stelle non ha nessuna intenzione di portare la nave Italia verso lidi che non siano quelli dell'ancoraggio atlantico. In risposta a chi (leggasi Lega) ha provato ad accreditare una parte del governo strenuamente a difesa della Nato e l'altra pronta a consegnarsi mani e piedi verso la Cina.Il governo Usa ha infatti nelle scorse settimane esercitato una robusta moral suasion affinché Roma non si ...

