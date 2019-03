Florida | atterraggio d’emergenza per un Boeing 737 Max 8

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Ancora un allarme per un737 Max 8. Un aereo della ‘Southwest Airlines‘ ha dovuto compiere undi emergenza inper quello che è stato descritto come “un problema collegato al motore“. L’aereo non aveva passeggeri a bordo, solo i due piloti che lo stavano portando da Orlando in California per essere tenuto a terra.L'articolod’emergenza per un737 Max 8 Meteo Web.

Agenzia_Ansa : #Boeing 737 Max 8, atterraggio di emergenza in Florida ANSA - repubblica : Atterraggio di emergenza per un Boeing 737 Max 8 della Southwest in Florida - repubblica : Atterraggio di emergenza per un Boeing 737 Max 8 della Southwest in Florida [news aggiornata alle 22:48] -