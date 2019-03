Bologna | fratelli caduti dal balcone | forse una lite per 5 euro

I fratellini di Bologna precipitati dall’ottavo piano forse per una lite per 5 euro persi : Una delle ipotesi su cui lavorano gli investigatori è che David e Benjamin, i due fratellini di 14 e 11 anni precipitati dall'ottavo piano in un edificio di Bologna, stessero litigando sul balcone per aver perso 5 euro di resto dopo essere stati a fare la spesa. forse una serie di spintoni potrebbe averli fatti cadere nel vuoto.Continua a leggere

Bologna - il giallo dei fratellini precipitati : trovati ad una distanza anomala : I corpi senza vita di David e Benjamin - i due fratellini di 14 e 11 anni precipitati sabato scorso dal terrazzo della loro abitazione di Bologna - sarebbero stati ritrovati in una "posizione anomala": 6-7 metri oltre il balcone del loro appartamento. Gli inquirenti, propensi al momento per la caduta accidentale, sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia e, in Procura, è stato aperto un fascicolo senza indagati. Il ...

Bologna - il mistero dei fratellini precipitati : i corpi non sono caduti sotto il balcone : Si sono chiusi nel silenzio del loro dolore i genitori di David e Benjamin, i due fratellini di 14 e 11 anni caduti dal balcone all’ottavo piano di un condominio popolare a Bologna. La coppia, di origine keniana, resta in casa, rifiutandosi di parlare con chiunque venga a trovarli, perfino col loro parroco. Sabato scorso sono stati a lungo ascoltati dalla polizia: Lilian, la madre 39enne, non era nell’appartamento. Si trovava insieme ai due ...

Bologna - il caso dei fratellini caduti nel vuoto : doppio decesso ancora inspiegabile : Un gioco azzardato, o il tentativo di fuga scavalcando il balcone di casa per raggiungere quello dei vicini? Non si saprà mai con certezza come siano andate le cose, in mancanza di testimoni oculari o di telecamere che abbiano registrato l'accaduto. Di certo, l'immane tragedia si è consumata in pochi istanti nel rione della Barca, periferia ovest di Bologna. Lo scorso sabato, due fratellini, David di 14 e Benjamin di 11 anni, sono caduti dal ...

Bologna - fratellini morti caduti dall'ottavo piano : erano in castigo. Il testimone : respiravano ancora : I fiori, il silenzio nel cortile che rispecchia quello dei genitori di Benjamin e David Nathan, i fratelli di origine keniota di 10 e 14 anni, morti ieri dopo essere precipitati dal balcone...

Fratellini morti a Bologna ultime notizie - dubbi sulla caduta dal balcone : cosa è successo? - Ultime Notizie Flash : Si indaga sulla tragedia dei Fratellini morti a Bologna. Attualmente l'ipotesi della disgrazia è la più accreditata, ma ci sono alcuni dubbi da chiarire

Fratellini precipitati a Bologna : i corpi non erano sotto al balcone - il mistero si infittisce : Una tragedia che ha sconvolto una città quella avvenuta sabato a Bologna. David e Benjamin avevano 14 e 11 anni e sono volati giù dal balcone dell’ottavo piano. Al momento non ci sono indagati e la versione raccontata dal padre, Nathan, l'unico presente nell'abitazione in quel momento, concorda con i rilievi. Li aveva appena puniti per non avergli portato il resto della spesa: aveva chiuso a chiave la porta di casa per impedirgli di scendere a ...

Bologna - i dubbi sulla morte dei due fratellini Benjamin e David : "Non sono caduti assieme" : sulla morte dei due fratellini di Bologna morti precipitando dall'ottavo piano ci sono ancora dei dubbi. Benjamin, il più piccolo, è caduto per primo, mentre David è precipitato sull'asfalto qualche secondo dopo. Come riporta il Quotidiano Nazionale ci sono due testimonianze che convergono sul fatto che l'impatto al suolo dei due corpi non sia stato contemporaneo.Una testimone afferma di aver sentitouno schianto , tanto ...

Bologna - fratellini morti. Il padre : "Erano in castigo" : La Procura di Bologna e le forze dell'ordine stanno cercando di far luce sulla morte di Benjamin e David, i ragazzini di 11 e 14 anni che ieri mattina sono precipitati dall'ottavo piano di una palazzina in via Quirino di Marzio. A soccorrerli sono stati i vicini di casa non appena hanno notato i loro corpi sull'asfalto. Secondo il racconto di uno di loro, quando sono stati ritrovati erano ancora vivi. Sempre lo stesso vicino, ...

Erano stati messi in castigo dal papà i fratellini morti precipitando da casa a Bologna : Ieri una terribile tragedia ha scosso la città di Bologna: due fratellini di 11 e 14 anni sono infatti morti precipitando dal palazzo di casa. I vicini di casa della famiglia di origine Kenyota hanno immediatamente dato l'allarme chiamando i soccorsi, ma purtroppo i piccini sono deceduti. Ancora ignote le dinamiche e le cause del fatto, mentre oggi emerge che i due ragazzini Erano in castigo al momento della loro caduta a terra. La drammatica ...

Bologna - sui fratelli caduti da 8° piano fascicolo conoscitivo senza indagati. La vicina : ‘Tonfi a mezzo minuto di distanza’ : Non ci sono ipotesi di reato né indagati per la morte dei due fratellini di 11 e 14 anni, Benjamin e David Nathan, che sabato mattina hanno perso la vita dopo essere precipitati dall’ottavo piano della loro casa alla periferia di Bologna. Nei confronti dei genitori Eitz Chabwore e Lilian Dadda, interrogati a lungo negli uffici della Polizia, non è stato emesso alcun provvedimento e l’ipotesi prevalente è quella della disgrazia. Gli ...

Bologna - i fratellini precipitati dall’ottavo piano erano in castigo : L'ipotesi della disgrazia è quella che prevale per gli investigatori che si stanno occupando del caso dei due fratellini morti a Bologna dopo essere caduti dall'ottavo piano del condominio dove vivevano. Non sembra sia chiaro come sia potuto succedere, i genitori sono stati ascoltati fino a sera dalla Polizia di Stato e per ora non è stato emesso alcun provvedimento nei loro confronti.Benjamin e David Nathan, stando a quanto scritto da Il ...

Bologna - fratellini caduti dall’ottavo piano. La docente : “David era contento - era stato in gita” : Sono morti troppo giovani, avevano solo 11 e 14 anni. Benjamin e David Nathan vivevano in un palazzo alla periferia di Bologna, nel quartiere Barca: sono precipitati ieri dall'ottavo piano. Per i due fratellini non c'è stato nulla da fare. Il padre dei due, Eitz Chabwore, che era in casa con loro, in quel momento stava facendo la doccia, e non si è accorto di nulla. Ora si dispera: "Adesso pregate per la mia famiglia". L'uomo ha raccontato di ...

Bologna - i fratelli caduti dal balcone erano in castigo in casa - : Potrebbe esserci una fatalità alla base della tragedia avvenuta in via Quirino di Marzio. Secondo indiscrezioni, il padre li aveva chiusi in casa per metterli in castigo dopo una lite. Genitori ...