Basket | probabili due mesi di stop per Alessandro Gentile Il giocatore su Instagram

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Emergono nuovi dettagli sull’infortunio occorso addurante l’incontro di Liga ACB tra Estudiantes e UCAM Murcia. Il nazionale azzurro, che attualmente milita nel club madrileno, sembra essere destinato a unopiuttosto lungo, ma potenzialmente compatibile con la convocazione per i Mondiali.I tempi di recupero, infatti, dovrebbero aggirarsi attorno ai due, ma tutto verrà chiarito dalla quasi certa operazione alla spalla che ildovrà subire. Frattanto,ha espresso il suo pensiero su una storia pubblicata sul proprio profilo: “Grazie a tutti per il supporto, spero che non sia grave come sembra, lo saprò nei prossimi giorni. Grazie a tutti“. Rimane un unico dilemma, a questo punto: l’ex Milano e Bologna sarà disponibile per il training camp azzurro, che partirà il 23 luglio? Come si suol dire, ai ...

