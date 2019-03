Xiaomi Mi Play fa il suo esordio in Europa | disponibile in Ucraina a 154 euro

C’è un nuovo launcher di Xiaomi nel Play Store : ecco Mint Launcher - leggero - veloce e funzionale : Da Xiaomi arriva Mint Launcher , leggero , veloce , ma che ricorda decisamente POCO Launcher , dal quale si differenzia per la mancanza di alcune funzioni. L'articolo C’è un nuovo Launcher di Xiaomi nel Play Store : ecco Mint Launcher , leggero , veloce e funzionale proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 avrà un sensore per le impronte migliorato - ricarica rapida con e senza fili e un display al top : Xiaomi mi 9 avrà un sensore per le impronte digitali sotto al display ancora più veloce, ricarica rapida wireless e cablata e un display che si preannuncia davvero al top: ecco tutte le ultime informazioni. L'articolo Xiaomi Mi 9 avrà un sensore per le impronte migliorato, ricarica rapida con e senza fili e un display al top proviene da TuttoAndroid.