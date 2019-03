Matteo Salvini | flirt con Francesca Verdini | la prova su Instagram Isoardi assente

Pif attacca Matteo Salvini - sullo ius soli negato a Ramy : 'È un bimbomin...' : Il caso di cronaca che ha visto lo scorso mercoledì un autobus con a bordo 51 ragazzini, studenti della scuola media Vailati di Crema, finire vittime di un nuovo attentato terroristico, continua a rimbalzare su tutte le pagine dei principali siti d'informazione e quotidiani. «Oggi da qui non esce vivo nessuno», aveva gridato l'autista dell'autobus dirottato nella strada provinciale Paullese (nel milanese). Il conducente del bus, Ousseynou Sy, ...

Ramy - Luca Telese contro Matteo Salvini : "Laido e ridicolo" - perché deve dargli la cittadinanza : "Una follia". Luca Telese su Twitter non nasconde la sua posizione a favore della concessione della cittadinanza italiana a Ramy, il 13enne italo-egiziano protagonista del salvataggio degli altri 50 studenti dell'autobus dirottato dall'autista-terrorista senegalese Ousseynou Sy a San Donato milanese

Ho 18 anni - sono fascista e voto Matteo Salvini : Scuole, quartieri, centri sociali. Dalla Lombardia alla Sicilia. Così il partito stringe un patto sotterraneo con l’estrema destra per portare i voti delle nuove generazioni a Salvini. In nome del sovranismo A chi il sindaco? A noi! A Verona sboccia l'amore tra la Lega e l'estrema destra"

Armando Spataro sta con Matteo Salvini : "Cesare Battisti? Cosa mi aspetto ora". Sinistra distrutta : "Per una volta sono d'accordo con Matteo Salvini". L'ammissione di colpa di Cesare Battisti porta l'ex pm Armando Spataro a usare l'ironia parlando di un "evento storico". L'ex terrorista dei Pac ha ammesso la propria responsabilità per gli omicidi di 4 vittime per cui è stato condannato all'ergasto

Matteo Salvini e Ramy - quello che non si sapeva : perché non gli dà la cittadinanza - il brutto sospetto : Niente cittadinanza a Ramy, almeno per ora. Tira dritto, Matteo Salvini, e nella polemica involontaria con il 13enne italo-egiziano piccolo eroe dell'autobus dirottato a San Donato Milanese mercoledì scorso il ministro degli Interni si lascia sfuggire qualcosa di grosso. "Le cittadinanze non le poss

Cittadinanza a Ramy - Matteo Salvini : “Ragazzo viene usato dalla sinistra - lo aspetto al Viminale” : Matteo Salvini è tornato sul caso di Ramy, il ragazzino di San Donato, che vorrebbe ottenere la Cittadinanza italiana: "Conto che questo ragazzino torni presto alla sua vita normale perché ho l'impressione che venga usato come paladino della sinistra". Il ministro degli Interni ha detto stasera che le porte del Viminale sono aperte per lui.Continua a leggere

Matteo Salvini stronca Ramy : "Perché non ti posso dare la cittadinanza. Ti fidi di Di Maio? Io invece..." : Ramy si fida di Di Maio per ottenere la cittadinanza? "Io mi fido della legge, io devo rispettare la legge e farla rispettare". Matteo Salvini risponde così, secco, alla provocazione del 13enne italo-egiziano che all'agenzia Agi ha rilanciato il tema dello Ius soli. Il ministro dell'Interno, arrivan

Ramy attacca Matteo Salvini : "Merito mio se lo ringraziano. Ius soli - mi fido di Di Maio" : Finisce come previsto: Ramy contro Matteo Salvini. Il dibattito, strumentalizzato e surreale, sullo Ius soli a seguito della drammatica vicenda dell'autobus dirottato settimana scorsa a San Donato Milanese con 51 studenti a bordo salvati dall'eroico gesto di due alcuni di loro, tra cui il 13enne ita

Antonio Socci sta con Matteo Salvini : 'Perché possiamo romperci le ossa' : Con la logica politica non riesco a capire'. Altro che Marco Polo, rischiamo di diventare Marco Pollo e farci spennare pure dai cinesi. Non è pessimismo, è realismo. Se son rose sfioriranno. di ...

Antonio Socci sta con Matteo Salvini : "Perché possiamo romperci le ossa" : Condivido le forti perplessità di Matteo Salvini sul Memorandum firmato dall' Italia con la Cina. So bene che con Pechino possono esserci opportunità commerciali da cogliere e so pure che i partner europei che oggi ci rimproverano lo stanno facendo più di noi e da tempo. Anche la Ue predica bene e p

Alessandra Mussolini a Libero : "Silvio Berlusconi rischia grosso. E Matteo Salvini non è fascista" : Alla fine si torna sempre lì. A Mussolini e al fascismo. E non soltanto in Italia. È bastata una frase di Antonio Tajani sul Duce che «ha fatto delle cose buone» per scatenare il putiferio pure al Parlamento europeo. Lì, tra i banchi, siede anche Alessandra Mussolini, che l' anno scorso ha lasciato

Matteo Salvini e l'immigrato salito sull'autobus con un coltello a Milano : "Lavoriamo per mandarlo a casa sua" : "Tolleranza zero per i delinquenti". Matteo Salvini promette "espulsione rapida nel suo Paese d'origine" per il clandestino nordafricano che ha seminato il panico su un autobus a Milano, in via Padova. salito a bordo con un coltellaccio, ha iniziato a spintonare gli altri passeggeri comprensibilment

Matteo Salvini - Francesca Verdini è il nuovo amore? Ecco cosa dicono le indiscrezioni - Sky TG24 - : Secondo alcune indiscrezioni, il vicepremier avrebbe cenato nelle scorse settimane in compagnia della 26enne figlia dell'ex senatore di Ala. A Cernobbio, scherzando, il leader leghista ha dichiarato: "...

È Francesca Verdini la nuova fidanzata di Matteo Salvini? : Matteo Salvini ha dimentica Elisa Isoardi? sembra proprio di sì perché il ministro dell'Interno da ormai un mese frequenta Francesca Verdini, la ventiseienne figlia di Denis, già plenipotenziario di Forza Italia e poi fondatore di Ala. Le riviste di gossip li hanno già intercettati. Erano settimane che nei corridoi si sussurrava il gossip: Matteo Salvini e Francesca Verdini sono ufficialmente fidanzati. Ora, però, arriva la conferma con una ...