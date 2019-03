“L' opera dell' ingegno va tutelata” Gli editori europei esultano per la direttiva sul

Appiccò un terribile incendio a San Martino delle Scale - arrestato operaio del Servizio Antincendio dell’Azienda Foreste : MONREALE – SAN Martino delle Scale – Nella mattina odierna, su delega della Procura della Repubblica di Palermo, i Carabinieri della Compagnia di Monreale, in esecuzione di un’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, hanno arrestato due persone, padre e figlio, poiché ritenute responsabili a vario titolo dei reati di furto pluri aggravato in […] L'articolo Appiccò un terribile incendio a San Martino delle Scale, arrestato ...

Bus dirottato - Sy resta in carcere. Il gip : “Voci dei bambini morti in mare? opera maldestra di rivisitazione della realtà” : Ousseynou Sy resta in carcere con l’accusa di strage aggravata dalla finalità terroristica, sequestro di persona, resistenza e incendio. Lo ha deciso il gip di Milano, Tommaso Perna, convalidando l’arresto dell’autista che giovedì ha dirottato il bus con a bordo 51 studenti di una scuola media di Crema per poi dare fuoco al mezzo. Per il giudice, che ha sposato in toto le contestazioni avanzate dal capo del pool ...

Imperia : esplode un tubo dell'acqua in strada Ciosa - sul posto gli operai Amat : Immagine di repertorio Questa mattina, intorno alle 7 si è rotta una tubatura in strada Ciosa, a Imperia che ha provocato un geyser di alcuni metri. Sul posto sono subito intervenuti i tecnici Amat ...

Macron gela Conte sulla revisione della Tav "Rivedere l'opera? Non ho tempo da perdere" : Fumata nera sulla Tav dopo il bilaterale a Bruxelles tra il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Ai tentativi di Conte di ...

Stefano Tacconi operato... da Zenga/ Ernia al disco per l'ex portiere della Juventus : Stefano Tacconi operato... da Zenga: Ernia al disco per l'ex portiere della Juventus, curato da un medico omonimo del suo grande rivale Walter.

Doping - così truccavano il sangue gli indagati dell'operazione Salasso : Rispetto all'Operación Puerto - tra i pochi atleti smascherati ci furono il nostro Ivan Basso e l'attuale campione del mondo ciclismo Alejandro Valverde - vi sono similitudini e differenze. Resta ...

'La Pietà' - al Teatro dell'opera di Roma è di scena la prima : Una sola serata d'eccezione, versi indimenticabili, parterre di Premi Oscar e mattatori da palcoscenico. Al Teatro Costanzi va in scena ' La Pietà ': Stabat Mater per due voci femminili, voce ...

Poste Italiane. Risultati 2018 e guidance per il 2019. Il miglioramento dell'utile operativo. : Confermata la politica dei dividendi , con un aumento del 5% del dividendo per azione rispetto al 2018, conformemente agli obiettivi di Deliver 2022.

Confcooperative Campania aderisce alla 24esima giornata della memoria : Confcooperative Campania aderisce alla 24esima giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti in Campania, il prossimo 21

Rebecca Bianchi - étoile del Teatro dell’opera di Roma : “La vita tra il teatro e i miei tre bambini. Il dualismo figli-carriera? Superato” : Entrata in scena per la variazione della Fata Confetto di Schiaccianoci sento mia figlia piangere. L’istinto mi farebbe scendere dal palco per raggiungerla. Ma la lucidità mi riporta alla realtà: va tutto bene, si è solo emozionata ed è con la nonna”. 29 anni e tre figli, étoile del teatro dell’Opera di Roma dal 2017, Rebecca Bianchi riesce a esprimere le sfumature più intime dei personaggi femminili del balletto con la massima naturalezza. La ...

Discarica di rifiuti tossici a Vicenza operazione delle Fiamme Gialle : Discarica di rifiuti tossici. E' stato scoperto dalla guardia di Finanza di Vicenza un magazzino carico di rifiuti speciali gestiti quasi sicuramente dalla camorra. Si tratta di un capannone in disuso ...

Scoperto il contenuto di operazione Cuore della Notte - primo raid di The Division 2? : Operazione Cuore della Notte è il primo raid di The Division 2. Come riporta VG247, si tratta di un raid che terrà impegnati otto giocatori, mentre per quanto riguarda il suo contenuto un dataminer avrebbe già scovato cos'ha da proporre ai sui temerari visitatori.L'utente kevindavid40, su Reddit, ha infatti elencato quelli che dovrebbero essere i contenuti del primo atteso raid di The Divison 2. Vale la pena riportare quanto condiviso ...

NBA – Lakers - Brandon Ingram operato : il giocatore sarà pronto per l’inizio della prossima stagione : Brandon Ingram si è sottoposto ad un’operazione di decompressione toracica: il giocatore dei Lakers sarà pronto per la prossima stagione Nel corso della sfortunata stagione dei Los Angeles Lakers, si sono messi di mezzo anche gli infortuni a rendere la situazione ancor più complicata. Quello di Brandon Ingram è apparso particolarmente grave. Lo staff medico dei Lakers ha riscontrato nel giocatore una trombosi venosa profonda al braccio, un ...