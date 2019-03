Fabrizio Corona in carcere | è abbattuto | ma ora basta eccessi

blogo

(Di martedì 26 marzo 2019)È ", tornato inieri dopo la sospensione dell'affidamento terapeutico decisa dal giudice della Sorveglianza di Milano, ma anche "pronto a reagire" e a comprendere che d'ora in avanti non potrà più lasciarsi andare ad "e a comportamenti sopra le righe". Lo ha spiegato uno dei suoi legali, l'avvocato Ivano Chiesa, che è andato ad incontrarlo a San Vittore e che ha voluto precisare che il magistrato Simone Luerti "è una gran brava persona e non poteva fare altro".Il giudice ha deciso lo stop dell'affidamento, concesso più di un anno fa, per una serie di violazioni delle prescrizioni anche legate a sue apparizioni in tv (per esempio il famoso video messaggio per le presunte corna di Riccardo Fogli, nel frattempo naufrago dell'Isola dei famosi).a San Vittore a chi è andato a trovarlo ha raccontato che quelle violazioni erano legate ...

stanzaselvaggia : Qualche mese fa sono stata querelata da Fabrizio Corona perché avevo scritto che continuava a violare le regole del… - Corriere : Fabrizio Corona torna in carcere: violate le disposizioni del tribunale - repubblica : Fabrizio Corona torna in carcere: violate le regole per l'affidamento terapeutico -