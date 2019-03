Debito pubblico da record | più 6 miliardi ogni mese

Il Debito pubblico cresce a velocità record : 6 miliardi al mese : Il report di Unimpresa: da gennaio 2018 a gennaio 2019 è salito di altri 71 miliardi di euro. L'ex commissario alla spending...

Debito pubblico - voragine si allarga al ritmo di 6 miliardi al mese : Si spende di più a danni delle finanze pubbliche, ma i benefici non vengono trasmessi alla cosiddetta economia reale. L'analisi del Debito ci consente di giudicare le scelte di politica economica, di ...

Unimpresa * Debito pubblico - 2018 : « nell'ultimo anno la voragine nei conti dello Stato si è allargata a 71 mld » - : "L'analisi del Debito ci consente di giudicare le scelte di politica economica, di capire come ci valutano gli investitori stranieri e di valutare il futuro: la sensazione è che si punti a ottenere ...

BCE - costo Debito pubblico : solo in Italia superiore a crescita Pil : Ancora cattive notizie. L'Italia è l'unico paese dell'area euro che presenta un costo del debito pubblico superiore al tasso di crescita nominale dell'economia . Lo rileva il Bollettino economico diffuso questa mattina dalla Banca Centrale Europea segnalando che il differenziale tra tasso di interesse e tasso di crescita è negativo in tutti i paesi ...

Debito pubblico - come misurarlo? I conti spesso trascurano dati importanti : di Monica Montella e Franco Mostacci Il Debito pubblico non è un indicatore esaustivo dell’esposizione finanziaria del settore pubblico e va affiancato ad altre grandezze come, ad esempio, le passività finanziarie. Il Debito pubblico non tiene conto degli esborsi futuri sui contratti derivati e i crediti commerciali mentre le passività finanziarie, valutate ai prezzi di mercato, dipendono dalle fluttuazioni del rendimento dei titoli di Stato. In ...

Benito Mussolini è stato l'unico a tagliare il Debito pubblico degli italiani : «Se potessi avere mille lire al mese» cantava nel 1939 il maestro Mazzi. Che tempi. I telefoni bianchi al cinema e Amedeo Nazzari che minacciava la peste su chiunque non avesse avuto voglia di brindare con lui. L' Impero che era tornato sui Sette Colli e c' erano un po' di altre faccende fra le qual

Debito pubblico - «ecco come si può tagliare» : Parla la ex responsabile della gestione del Debito pubblico al Tesoro. «Sui mercati, se ti presenti con onestà ti danno fiducia» ma «serve coerenza»...

Debito pubblico bomba a orologeria : cresce di 70mila euro al minuto : Un circolo virtuoso che ha come fine ultimo la crescita strutturata dell'economia. La seconda proposta riguarda invece un'operazione finanziaria, ovvero la ristrutturazione del Debito attraverso l'...

Dottor Jekyll e il prof. Tria. E’ possibile recuperare fiducia senza ridurre il Debito pubblico? : Milano. La visita milanese del ministro dell'Economia e delle finanze, Giovanni Tria, è cominciata con il suo primo incontro istituzionale con i vertici di Borsa italiana (foto Imagoeconomica sotto) ed è terminata con un summit con un gruppo di investitori alla Camera di Commercio americana. Ma il c

Istat in grigio : Pil finale 2018 a +0 - 9% - Debito pubblico al record del 132 - 1% - disoccupati stabili - ma giovani al 33% : Dall'Istituto nazionale di statistiche, tre dati macroeconomici che evidenziano le difficoltà del sistema Italia

Nel 2018 rallenta il Pil : +0 - 9% - era +1 - 6%. Record per Debito pubblico - : Il nuovo dato, 0,9%, è inferiore alle previsioni del governo di fine dicembre, che indicavano per il 2018 una crescita dell'economia dell'1%, migliora il rapporto col deficit ma è superiore alle aspettative dell'esecutivo

Istat - crescita rivista al ribasso : nel 2018 Pil al +0 - 9%. Sale il Debito pubblico - mai così alto : Il Pil del 2018 viene rivisto al ribasso dall'Istat: si ferma allo 0,9%, contro l'1% previsto dal governo. Sale, invece, il debito pubblico raggiungendo il 132,1%: non è mai stato così alto. Il rapporto tra deficit e Pil è al 2,1%, in miglioramento rispetto al 2017. Per quanto riguarda l'occupazione, a gennaio si registra un miglioramento dello 0,1%, soprattutto per i dipendenti permanenti.Continua a leggere

