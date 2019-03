Cesare Battisti | Non potevo parlare | mi avrebbero ucciso ...

Cosa succede dopo la confessione di Cesare Battisti : Si pronunciano sui moventi che hanno indotto Cesare Battisti a confessarsi colpevole di tutti gli addebiti per i quali era stato condannato. Potrebbe ottenere dei “benefici” penitenziari fra una decina o una dozzina d’anni, dicono, quando avrà 74 anni, o 76, pensando a suo figlio. Potrebbe impiccars

Cesare Battisti : "Non volevamo uccidere Torreggiani e Sabbadin ma ferirli. In latitanza ho usato solo 2 volte documenti falsi" : Dopo aver ammesso la responsabilità in quattro omicidi, Cesare Battisti continua a raccontare dettagli del suo passato da terrorista. L'ex esponente dei Pac lo ha fatto nel corso dell'interrogatorio con il pm di Milano, Andrea Nobili. Nei piani di Battisti, due delle persone che ha ucciso, il gioielliere Pier Luigi Torreggiani e il commerciante Lino Sabbadin, avrebbero dovuto essere solo ferite nell'agguato: "Sicuramente non cambia nulla ...

Cesare Battisti - verbali dell’interrogatorio : “Mia latitanza sostenuta da editoria e politica. Nessun rapporto con criminalità” : “Torregiani e Sabbadin dovevano solo essere feriti”. “latitanza sostenuta da editoria e politica”. “Mai avuto a che fare con malavita italiana o straniera”. Sono solo alcune delle dichiarazioni dell’ex terrorista Cesare Battisti durante l’interrogatorio nel carcere di Oristano. Oltre ad ammettere le sue responsabilità in quattro omicidi, l’ex componente dei Proletari Armati per il Comunismo ...

Dal verbale dell'interrogatorio di Cesare Battisti : "Non sono un killer - il movente fu ideologico" : E' quanto si legge nel verbale dell'interrogatorio che Battisti, detenuto ad Oristano, ha reso davanti ai magistrati di...

Matteo Salvini : 'Cesare Battisti finisca i suoi giorni in carcere' : 'Il pentimento di Cesare Battisti ? Ci ha messo un po'...'. Matteo Salvini , durante la registrazione della puntata del Maurizio Costanzo Show , in onda il giovedì sera su Canale 5 , asfalta l'ex ...

Cesare Battisti : "Non potevo parlare - mi avrebbero ucciso" : ...

Cesare Battisti - lista-vergogna : Vauro e compagni - "gli pseudointellettuali di sinistra" che lo coccolavano : Ora cosa diranno Vauro ed Erri De Luca? Ora che Cesare Battisti, un "assassino puro" come lo ha sempre definito il pm Armando Spataro, ha confessato le sue colpe? Matteo Salvini, festeggiando con moderazione le ammissioni tardive del terrorista rosso autore di 4 omicidi, ha invitato "gli pseudointel

Cesare Battisti HA AMMESSO I 4 OMICIDI/ 'Chiedo scusa a tutti - ho fatto del male' : CESARE BATTISTI ha AMMESSO i 4 OMICIDI per cui è stato condannato all'ergastolo, le parole dell'ex Pac: "Chiedo scusa a tutti, fatto del male"

Armando Spataro sta con Matteo Salvini : "Cesare Battisti? Cosa mi aspetto ora". Sinistra distrutta : "Per una volta sono d'accordo con Matteo Salvini". L'ammissione di colpa di Cesare Battisti porta l'ex pm Armando Spataro a usare l'ironia parlando di un "evento storico". L'ex terrorista dei Pac ha ammesso la propria responsabilità per gli omicidi di 4 vittime per cui è stato condannato all'ergasto

Cesare BATTISTI/ L'autoassoluzione di un'epoca che ha cancellato il Padre : CESARE BATTISTI si è dichiarato colpevole di 4 omicidi, aggiungendo che non è stata colpa sua, "eravamo convinti di fare una guerra giusta"

Cesare Battisti ha ammesso al pm i 4 omicidi - : L'ex terrorista dei Pac, arrestato a gennaio dopo quasi 40 anni di latitanza, si è dichiarato per la prima volta colpevole davanti al pubbico ministero di Milano Nobili. Il procuratore Greco: "Sua ...

Pietro Senaldi - #90Secondi : "Perché a Fabrizio Corona e Cesare Battisti il carcere fa bene" : In fondo, il carcere fa bene a Cesare Battisti e a Fabrizio Corona. Al primo sono bastati pochi mesi in galera per ammettere le sue colpe e la responsabilità nei 4 omicidi per cui la giustizia italiana l'aveva condannato all'ergastolo. Un atto formale? Un modo per ottenere uno sconto di pena? Può es

Cesare Battisti ammette quattro omicidi - il fratello di una vittima : 'Vuole sconto di pena' : Cesare Battisti per la prima volta ammette i quattro omicidi per cui è stato condannato e chiede scusa alle famiglie delle vittime. Ma per...