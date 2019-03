BOOM! Beppe Vessicchio torna ad Amici

davidemaggio

(Di martedì 26 marzo 2019)Qualche tempo fa forse non avrebbe fatto nemmeno notizia. Ma oggi il ritorno di una vecchia colonna al serale di2019 promette di far contenti molti. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi chefarà nuovamente parte della squadra del talent di Maria De Filippi. Non fate due più due, però. Perchè se è vero che adl’orchestra, il direttore non sarà(ma Celso Valli).Il musicista e compositore partenopeo, che tanto fa parlare sul web, avrà un altro compito. Si tratta di un ruolo inedito “parlante” che va a valorizzare comunque l’esperienza e le competenze in materia musicale del maestro. Qualche mese faa La Verità aveva espresso qualche critica nei confronti del talent show che vivrebbe “una sorta di stanchezza”.va ad aggiungersi ai volti del serale, ai ...

davidemaggio : #BOOM! #BeppeVessicchio torna ad Amici Leggi l’anteprima di - 4_beppe : @agorarai @gualminielisa ?? ?? ?? e niente, sempre più arroganza e meno voti! Il loro boom ???? è sempre più rumoroso! - BoccaliL : RT @MasterAb88: Solito boom di #cepostaperte che vince. Anche il film di Beppe Fiorello fa meglio di #oraomaipiu: nuovamente sconfessati cr… -