Vibo Valentia, l’ascensore dell’ospedale è guasto: cadavere resta per ore in reparto

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ancora problemi non indifferenti all’ospedale “San Bruno”. Impossibile trasferire il defunto in obitorio a causa delall’impianto. I vertici del nosocomionese, da quanto si è appreso, hanno contattato l’azienda che ha montato gli ascensori ma, al momento, nessun intervento è stato messo in atto per riparare ilProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...