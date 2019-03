Sky | ecco tutte le serie tv in arrivo ad aprile

Il territorio di Messina verrà monitorato dallo spazio : ecco l’accordo con l’Agenzia Spaziale Italiana per il progetto “Cosmo-Skymed” : Messina verrà monitorata dallo spazio. La Giunta Comunale ha approvato l’accordo di programma con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la fornitura di immagini di archivio COSMO-SkyMed sia in orbita ascendente che in orbita discendente che vadano a coprire il periodo temporale 2014-2023. l’accordo di programma, che sarà sottoscritto per il Comune, dall’assessore comunale alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli e per l’ASI, dal direttore ...

Tirreno-Adriatico – Ritiro Thomas - il capitano del team Sky svela i motivi : “ecco perchè torno a casa” : Geraint Thomas spiega i motivi che lo hanno costretto al Ritiro dalla Tirreno-Adriatico 2019 Una Tirreno-Adriatico complicata per il team Sky: dopo il Ritiro di Gianni Moscon, anche Geraint Thomas è stato costretto a sventolare bandiera bianca. Il ciclista gallese, vincitore del Tour de France 2018, è stato costretto al Ritiro a causa di problemi allo stomaco, come da lui stesso ammesso dopo il forfait: “da due giorni ho problemi di ...

Facebook e Instagram down in tutto il mondo : ecco cosa sta succedendo - Sky TG24 - : Il malfunzionamento dei due social è stato segnalato da diversi utenti intorno alle 17, ora italiana, negli Usa, in Sud America e in Europa, Italia compresa

Di Maio - ecco chi è la nuova fidanzata Virginia Saba - Sky TG24 - : Cagliaritana, classe 1982, è assistente parlamentare della deputata sarda M5S Emanuela Corda. Giornalista, ha un passato come giocatice professionista di basket. È stata immortalata in Spagna con il ...

Carnevale : ecco le suggestive celebrazioni sull’isola greca di Skyros [GALLERY] : 1/15 AFP/LaPresse ...

Serie A - Sky o Dazn? Ecco tutta la programmazione della 27a giornata : Serie A – Il prossimo turno di Serie A della ventisettesima giornata, ovvero l’ottava giornata di ritorno, si giocherà da venerdì 8 marzo a domenica 11 marzo 2019. Il calendario metterà di fronte Sassuolo e Napoli al Mapei Stadium, alle ore 20.30 di domenica, Fiorentina-Lazio, il big match di giornata. Sarà una giornata molto importante ai fini della classifica, soprattutto per […] L'articolo Serie A, Sky o Dazn? Ecco tutta la ...

Gender Pay Gap - ecco cos'è e a che punto siamo in Italia - Sky TG24 - : Si tratta della discriminazione salariale di genere, ovvero la differenza tra la retribuzione di uomini e donne. In Italia è poco superiore al 5% se si considera il salario lordo orario a parità di ...

Festa della Donna - ecco perché si regalano le mimose - Sky TG24 - : L'8 marzo '46 appare per la prima volta il fiore tipico della Festa: economico e facile da trovare in questo periodo. Un simbolo solo italiano la cui scelta è attribuita a Teresa Mattei, Teresa Noce e ...

Sky Cinema si rinnova : ecco i nuovi canali : Jurassic World sky - Il regno distrutto nuovi canali per Sky Cinema che riorganizza, per l’occasione, la propria offerta. Da venerdì 8 marzo, il Cinema proposto dalla tv satellitare avrà una più aggiornata struttura. Oltre a Sky Cinema Uno e alla principale novità Sky Cinema Due (canale 302), saranno a disposizione del pubblico sei specifici canali di genere: Sky Cinema Family, Sky Cinema Action, Sky Cinema Supense, Sky Cinema Romance, Sky ...

Sky Cinema si rinnova : ecco i nuovi canali : Jurassic World sky - Il regno distrutto Sky Cinema si allarga a nuovi canali e si apre ad una nuova organizzazione dell’offerta. Da venerdì 8 marzo, il Cinema proposto dalla tv satellitare avrà una più aggiornata struttura. Oltre a Sky Cinema Uno e alla principale novità di Sky Cinema Due (canale 302), saranno a disposizione del pubblico sei specifici canali di genere: Sky Cinema Family, Sky Cinema Action, Sky Cinema Supense, Sky Cinema ...

Reddito di Cittadinanza - al via dal 6 marzo : ecco come fare domanda - Sky TG24 - : Online, nei Caf o negli uffici postali: da domani sarà possibile inoltrare le prime richieste per il sussidio che dovrebbe arrivare, però, a maggio. Poste consiglia: "Venite in ordine alfabetico". Per ...

Reddito di Cittadinanza - al via dal 6 marzo : ecco come fare domanda - Sky TG24 - : Online, nei Caf o negli uffici postali: da domani sarà possibile inoltrare le prime richieste per accedere al sussidio che dovrebbe arrivare, però, a maggio. Secondo l'Istat, un terzo dei beneficiari ...

Primarie PD - dove si vota : ecco come trovare il gazebo più vicino - Sky TG24 - : Domenica 3 marzo seggi aperti dalle 8 fino alle 20 per scegliere il futuro segretario tra Zingaretti, Martina e Giachetti. Sul sito dei dem è possibile sapere dove trovare il proprio gazebo di ...

Auto - ecotassa in vigore dal 1 marzo : ecco chi la paga - Sky TG24 - : Scatta il meccanismo previsto nella legge di Bilancio. Il 'balzello' verrò pagato da chi comprerà Automezzi destinati a trasportare persone con una soglia di emissione superiore a 160 grammi di Co2 ...