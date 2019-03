John Lennon e la sua incredibile Rolls-Royce

gqitalia

(Di lunedì 25 marzo 2019) Per i vip di oggi avere una supercar è il minimo sindacale. Distinguersi vuol dire comprare modelli costruiti in pochissimi esemplari, scovarne uno d'epoca in particolare oppure percorrere la via degli eccessi, partendo dalle colorazioni, dai rivestimenti degli interni e dalle dimensioni dei cerchi. In altre parole, il tuning extra-lusso è diventato quasi una consuetudine. Ma mezzo secolo fa, negli anni Sessanta, lo scenario era completamente diverso.Bootleg Beatles Attend Photocall On 50th Anniversary Of Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band AlbumLONDON, UNITED KINGDOM - JUNE 01: PsychedelicPhantom stands outside Royal Albert Hall on June 01, 2017 in London, England.This photocall in full Sgt. Pepper costume with PsychedelicPhantom takes place 50 Years to the day of the original release of the Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band album. The photocall takes place ...

ANNAQuercia : Blog | John Lennon e Yoko Ono, 50 anni fa, a letto insieme contro guerra e ottusità - Il Fatto Quotidiano - stax97 : @SpotifyUK Imagine. John Lennon. - Abel_SdF1 : @shamy_andra El tipo se cree John Lennon ??????? -