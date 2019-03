Il Segretario Generale della Cgil Maurizio Landini sarà a Savona per parlare di tutte le

Alla Consob salta il ticket Savona-Minenna - l'ex ministro vuole Deodato Segretario generale : salta il ticket Savona-Minenna Alla Consob . A quanto apprende l'Adnkronos, a salta re è la candidatura di Minenna, in principio candidato dei 5 stelle Alla presidenza, ma poi costretto a cedere il passo a Savona e candidato come segretario generale .Fonti qualificate assicurano all'Adnkronos che Savona sarebbe intenzionato a indicare per il ruolo di segretario generale Claudio Deodato , attualmente a capo di gabinetto al ministero delle ...

Consob - accordo Di Maio-Salvini su Savona presidente e Minenna Segretario generale : L'intesa politica su Savona, nome sul quale il Quirinale non avrebbe obiezioni, deve essere corroborata dalla verifica delle incompatibilità ex legge Frattini e legge Madia, in corso in queste ore ...