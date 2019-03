Governo | Di Maio a Salvini | “Convivenza? Potrebbe andare meglio Servirebbe più rispetto

Di Maio : questa convivenza nel Governo potrebbe andare meglio : Roma, 25 mar., askanews, - La convivenza nel governo tra M5S e Lega "potrebbe andare meglio". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, secondo cui "le differenze ci sono sempre state. Il tema è che ...

Di Maio e il nuovo M5s di lotta e di Governo : basta sconti a Salvini : La parola d’ordine è frenare la cavalcata della Lega e rimarcare la distanza dal "Salvinismo". Sul tavolo anche la...

Basilicata - Salvini esulta 'Non vado all incasso - orizzonte di 4 anni. Ora si cambia l Ue'. Di Maio 'Ma quale crollo Il Governo non cadrà' : Anche Luigi Di Maio sceglie Facebook per esporre la sua analisi del voto: 'M5s è la prima forza politica in Basilicata. Gran parte della stampa parla di 'voti dimezzati in un anno' e di 'crollo', ma ...

Basilicata - Salvini esulta 'Ora si cambia l Ue. Non vado all incasso - orizzonte di 4 anni'. Di Maio 'Ma quale crollo Il Governo non cadrà' : Anche Luigi Di Maio sceglie Facebook per esporre la sua analisi del voto: 'M5s è la prima forza politica in Basilicata. Gran parte della stampa parla di 'voti dimezzati in un anno' e di 'crollo', ma ...

Tsunami Luca Zaia sul Governo Ora l'autonomia. E a Di Maio dice... : "Con questa vittoria in Basilicata si rafforza ancora di più il progetto di autonomia regionale. Avanti tutta con l'autonomia. Punto". Il Governatore leghista del Veneto Luca Zaia, intervistato dal quotidiano telematico Affaritaliani.it, rilancia con forza il tema dell'autonomia... Segui su affaritaliani.it

Risultati Basilicata - Di Maio : M5s primo partito - Governo non cadrà - Sky TG24 - : Il vicepremier nega che il voto rappresenti una sconfitta per il Movimento, che resta il primo partito, anche se rispetto alle elezioni politiche del 2018 ha perso più della metà dei voti. "Abbiamo ...

Di Maio : "Il Governo non cadràPer il M5S è ora di combattere" : "Si sta provando ad utilizzare qualsiasi risultato elettorale, anche quello del comune più piccolo d'Italia, per dire che deve cadere il Governo. Questa e' la speranza del sistema, non e' quello che accadrà". Lo assicura Luigi Di Maio, commentando su Facebook il risultato del voto in Basilicata. Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio commenta le elezioni in Basilicata : "Il sistema spera di far cadere il Governo - ma non accadrà" : "In queste ore io non ci sto a questa narrazione che parla di crollo. Antonio Mattia, senza le ammucchiate, sarebbe il presidente della Basilicata, in una Regione in cui c'erano impresentabili, portavoti di tutti i tipi". A dirlo in un video pubblicato su Facebook è il vicepremier Luigi Di Maio commentando il risultato delle elezioni regionali in Basilicata."Qua si sta cercando di utilizzare qualsiasi risultato elettorale - aggiunge Di ...

Basilicata - Di Maio : “Ma quale tonfo M5s? Siamo più forti di prima e il Governo non cadrà”. Poi attacca Pd e Forza Italia : “I giornali sono dunque liberi di scrivere ciò che credono; quel che conta è che il MoVimento, oggi, è più forte di prima in Basilicata: passa dall’8% delle regionali 2013 a oltre il 20% di oggi. E questa non è la nostra storia, è la realtà!”. Lo dichiara su Facebook Luigi Di Maio analizzando il voto regionale in Basilicata. “Il MoVimento 5 Stelle è la prima Forza politica in Basilicata. Gran parte della stampa parla di ...

Matteo Salvini - guerra a Luigi Di Maio : "Se dipende da me..." - veloci verso la crisi di Governo : Doveva essere una festa, si è trasformata nell'inizio della fine del governo gialloverde. La firma del memorandum con la Cina, sabato, ha scatenato la guerra fredda tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il leghista ha messo in guardia gli entusiasti: "Non venitemi a raccontare che la Cina è un libero

Giorgia Meloni al Governo - la confessione del suo deputato a microfoni spenti : "Se Di Maio e i 5 Stelle..." : "Io glielo direi a Giorgia Meloni: o entriamo nel governo oppure finiamo come Rifondazione Comunista; estinti". Le parole del senatore Achille Totaro al Foglio fanno scoppiare un caso dentro Fratelli d'Italia. Contattato dal Tempo, il Meloniano smentisce: "Non ho mai detto che se FdI non entra al go

Di Maio : "Lo ius soli non è in agenda di Governo" : Il vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ha escluso che nell'arco di questa legislatura si proceda con lo Ius soli: "Non è nel contratto, né nell'agenda di governo", ha detto intervenendo alla trasmissione Agorà su Rai3.Il grillino poi, riferendosi alla cittadinanza che è stato proposto di dare a Rami, protagonista del salvataggio dei bambini dell'autobus di Crema, e a quella degli altri ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - la voce in Senato : "Questa roba qui è finita" - addio Governo : "Fuori dal taccuino ti dico che questa cosa qui è già finita". È GianLuigi Paragone, ex leghista oggi Senatore del M5s, a confessare ad Augusto Minzolini, collega che ha fatto la sua stessa strada (giornalista, parlamentare e ritorno), la chiusura del capitolo gialloverde. Il retroscena del Giornale

Di Maio e Salvini sono 'il gatto e la volpe' - Conte è Pinocchio : Tv-Boy disegna il Governo gialloverde : Il secondo murale dedicato a Virginia Raggi che un anno fa aveva fatto cancellare il bacio tra i due vicepremier (dedica: "L'arte è per sempre"). Il terzo ritrae papa Francesco con un bambino sulle spalle mentre scrive "Stop Abuse" con la bomboletta