Cambio gomme estive | quando scatta l' obbligo e per chi vale

(Di lunedì 25 marzo 2019) Gli automobilisti hanno tempo fino al 15 maggio 2019 per sostituire leinvernali della propria vettura con quelle. Unche è possibile assolvere a partire dal 16 aprile, visto che dal 15 novembre al 15 aprile vige quello di montare il set di pneumatici invernali.Chi monta leinvernali deve installare pneumatici adeguati alla stagione estiva per non incorrere in sanzioni amministrative che partono da un minimo di 422 euro a un massimo di 1682 euro oltre al ritiro del libretto di circolazione.Sono esenti solo due categorie: le vetture dotate di un set di pneumatici all season o dia indice di velocità uguale o superiore a quello indicato sulla carta di circolazione che possono essere usate tutto l’anno. Per riconoscere l’indice di velocità massima alla quale è possibile viaggiare bisogna leggere il numero presente, in genere, sulla spalla della ...

