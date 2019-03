1 minuto in Borsa 25 marzo 2019

1 minuto in Borsa 21 marzo 2019 : Si muove all'insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. In buona evidenza a Milano il comparto viaggi e intrattenimento , +2,...

1 minuto in Borsa 20 marzo 2019 : Si muove all'insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Tra i best performers di Milano, in evidenza Buzzi Unicem , +2,23%,. ...

1 minuto in Borsa 19 marzo 2019 : Seduta in rally a Piazza Affari , che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. In buona evidenza a Milano il comparto automotive , +2,38%,. Nella parte bassa della classifica del ...

1 minuto in Borsa 18 marzo 2019 : Giornata sfavillante per Piazza Affari , mentre i principali listini europei si muovono sulla parità. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in primo piano Banco BPM , che mostra ...

1 minuto in Borsa 12 marzo 2019 : Milano è debole , in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore sanitario , +1,06%,. Nel listino, troviamo tra i più venduti il ...

1 minuto in Borsa 11 marzo 2019 : Lieve aumento per il FTSE MIB , al pari delle principali Borse Europee. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in evidenza Unicredit , che mostra un forte incremento del 2,20%. I più forti ...

1 minuto in Borsa 8 marzo 2019 : Seduta no per la Borsa di Milano , che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Tra le migliori azioni italiane a grande ...

1 minuto in Borsa 7 marzo 2019 : Si muove all'insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto vendite al dettaglio , +1,...

1 minuto in Borsa 6 marzo 2019 : Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari . Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Fiat Chrysler ,...

1 minuto in Borsa 5 marzo 2019 : Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente . La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Si distinguono a Piazza Affari il settore ...

1 minuto in Borsa 28 febbraio 2019 : Bilancio positivo per Piazza Affari , che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Si distinguono a Piazza Affari il settore bancario , +1,85%,. Nel listino, ...

1 minuto in Borsa 27 febbraio 2019 : Bilancio negativo per le principali borse europee , mentre la Borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. In cima alla classifica dei titoli più importanti di ...

1 minuto in Borsa 26 febbraio 2019 : Si muove all'insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Si distinguono a Piazza Affari il settore chimico , +0,48%,. In fondo ...

1 minuto in Borsa 25 febbraio 2019 : La Borsa milanese splende sui principali listini europei , che mostrano buoni guadagni. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Banco BPM , che vanta un incisivo ...