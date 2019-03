TedX | a Roma i giovani e le idee per un ' mondo sottosopra'

L'Alfabeto del futuro secondo i 12 talenti di TedXYouth Roma : All'Auditorium della Conciliazione il suo intervento era intitolato 'Percezione e marketing: come il colore influenza l'economia'. 'Per me - ha detto - il colore è L'Alfabeto del futuro'. La storia ...

L'Alfabeto del futuro secondo i 12 talenti di TedXYouth Roma : Riccardo ha smontato pezzo per pezzo l'idea consolidata che si ha dell'adolescenza, partendo dalla premessa che questa fase della vita sia un po' “un'invenzione”. Rachele ha immaginato una Stele di Rosetta 2.0, in grado di leggere le emoji, vere protagoniste della comunicazione contemporanea, sottolineando però l'importanza del recupero della diversità e della non omologazione del linguaggio. Sara ha spiegato come sia necessario ribaltare la ...

TedXYouth@Roma all’Auditorium : Idee che meritano di essere diffuse: questa la filosofia delle TED conference. E i dodici ragazzi, tutti under 18, che si sono alternati oggi pomeriggio sul palco del TEDxYouth@Roma all’Auditorium della Conciliazione di Roma, di idee ne hanno da vendere. Sono arrivati da tutta Italia, selezionati tra centinaia di candidature provenienti da istituti scolastici di II grado, per raccontare L’Alfabeto del Futuro, ognuno con la propria visione della ...

A Roma i 12 under 18 di TedXYouth : ecco perché abbiamo bisogno di loro : Percezione e marketing " come il colore influenza l'economia - Benedetta Carotti - Studentessa al liceo classico, Benedetta è un'appassionata anche di altre forme di linguaggio, come la fotografia ...