Mercato Bologna | Gonzalez ceduto ai Galaxy

Bologna - Bigon carica i suoi : “A gennaio abbiamo fatto un ottimo Mercato” : Bologna Bigon – Per il Bologna, adesso, è arrivato il momento di fare sul serio. Il direttore sportivo Riccardo Bigon, ha parlato ai microfoni di Dazn nel prepartita: “La nostra era una rosa che poteva già giocarsi le proprie carte per la salvezza. A gennaio sono state fatte operazioni più importanti rispetto ai nostri standard, […] L'articolo Bologna, Bigon carica i suoi: “A gennaio abbiamo fatto un ottimo mercato” ...

CalcioMercato Bologna : Mihajlovic ritrova 2 granata - i dettagli : Il nuovo Bologna di Sinisa Mihajlovic acquista 2 calciatori del Torino, ovvero Edera e Lyanco, entrambi voluti fortemente dall’ex tecnico granataCalciomercato / SERIE A – Ancora ribaltamenti in casa Bologna, dove la pesantissima sconfitta subita contro il Frosinone, ha causato un grande effetto domino. Oltre all’esonero di Pippo Inzaghi e al ritorno dopo 10 anni di Sinisa Mihajlovic sulla panchina rossoblù, la dirigenza ...

CalcioMercato Bologna - le ultime mosse per accontentare Mihajlovic : Calciomercato Bologna, il club di Joe Saputo si sta muovendo per regalare qualche altro innesto al nuovo tecnico Mihajlovic Il Bologna sta cercando di accontentare in extremis il nuovo allenatore Sinisa Mihajlovic. Per la corsia di destra si sta cercando di chiudere con Basta della Lazio, affare che sembra poter andare a buon fine, bloccate al momento le cessioni di Mattiello e Falcinelli che piacciono al Cagliari ma attualmente sembrano ...

CalcioMercato Bologna - è fatta per Edera e Lyanco : Bologna - L'avvicendamento Mihajlovic - Inzaghi sulla panchina rossoblù ha già portato dei frutti. Precisamente due, ed hanno un nome e un cognome: Simone Edera e Lyanco . I due giocatori del Torino , ...

CalcioMercato Cagliari - sondaggio per Mattiello del Bologna : il club sardo alla ricerca di un terzino : Il club rossoblù ha contattato il Bologna per il laterale classe ’95, capace di collezionare in questa stagione ben 17 presenze e un gol Caccia aperta ad un terzino, in questi ultimi due giorni di mercato il Cagliari valuta tutte le piste possibili per riuscire a regalare a Maran un esterno difensivo di sicuro affidamento. Nelle ultime ore il club sardo ha chiesto Mattiello al Bologna, un profilo che piace e non poco alla società del ...

CalcioMercato Bologna - ecco tre pupilli di Mihajlovic : il nuovo 11 [FOTO] : 1/14 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

CalcioMercato - le trattative nella notte : sondaggi di Samp - Bologna e Parma - scatti di Genoa e Cagliari : Ultime ore caldissime di Calciomercato, si muovono i club del campionato di Serie A con l’intenzione di rinforzarsi. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ sondaggio della Sampdoria per Mattia Destro, si attende una risposta del Bologna ma soprattutto di Mihajlovic con i nuovo tecnico che dovrà dare un giudizio sull’ex Milan. La Roma si muove per la difesa si segue Domagoj Vida del Besiktas, il calciatore è ...

Il nuovo Bologna di Mihajlovic : cambio modulo ed innesti dal Mercato - tutte le novità : Bologna, Sinisa Mihajlovic è pronto a sedere sulla panchina degli emiliani cambiando anche tatticamente la squadra dopo l’era Inzaghi Il Bologna si appresta a comunicare l’esonero del deludente Pippo Inzaghi e l’arrivo in panchina di mister Mihajlovic dopo un inizio d’anno pessimo. Saputo ha fatto capire che oltre all’avvicendamento in panchina potrebbero esserci scossoni nella parte dirigenziale ed anche ...

Bologna - la rabbia di Saputo si riversa sul Mercato : altri due acquisti e l’arrivo di Mihajlovic : Sinisa Mihajlovic si appresta a sedere sulla panchina del Bologna, il patron Saputo potrebbe anche regalargli due innesti importanti Bologna, non è più un mistero che il patron Joe Saputo stia per cambiare la guida tecnica della squadra. Pippo Inzaghi è prossimo all’esonero ed al suo posto è in arrivo sulla panchina del club emiliano Sinisa Mihajlovic, voglioso di rilanciarsi dopo l’esperienza al Torino. Il presidente potrebbe ...

CalcioMercato Lazio - Spinazzola rimane a Torino. Basta per il Bologna : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere per […] L'articolo Calciomercato Lazio, Spinazzola rimane a Torino. Basta per il Bologna proviene ...

CalcioMercato Bologna : si complica la pista Farias? : L’allenatore del Bologna Filippo Inzaghi continuare a seguire Diego Farias del Cagliari, ma la trattativa sembra essersi complicataCalciomercato / SERIE A – A 2 giorni dallo scontro diretto contro il Frosinone, continuano i movimenti di mercato in casa Bologna, dove la società rossoblù continua a lavorare, per cercare un attaccante esterno, richiesto fortemente da Pippo Inzaghi. Il nome che l’ex milanista ha scelto è quello ...

Bologna - Saputo : “non è semplice muoversi sul Mercato” : Importanti indicazioni del presidente del Bologna Joey Saputo, a margine del ricordo di Arpad Weis, allenatore rossoblu che ha vinto due scudetti nel 1936 e 1937 e morto nel campo di concentramento di Auschwitz. “Non siamo certo contenti dei risultati fin qui ottenuti – ha detto il numero uno dei felsinei – Le risorse per il mercato non mancano, ma non e’ semplice arrivare ai giocatori che vorremmo. La serie B non ...

Bologna - Saputo "Mercato non è chiuso" : ANSA, - Bologna, 25 GEN - Il mercato del Bologna non è ancora chiuso: così il patron Joey Saputo che, allo stadio Dall'Ara, ha partecipato a una commemorazione, in occasione delle celebrazioni del ...

Joey Saputo a ruota sul Bologna : l’esonero di Inzaghi - il calcioMercato ed il suo impegno nel club : Joey Saputo ha parlato della traballante panchina di Pippo Inzaghi e degli innesti possibili per il Bologna nella sessione invernale di mercato Joey Saputo è tornato a parlare del suo Bologna. Il patron del club emiliano ha presenziato stamane alla commemorazione per Arpaid Weisz, ma è stato incalzato dai giornalisti in merito alla situazione della squadra in campionato. Parlando a RMC Sport, Saputo ha analizzato la questione ...