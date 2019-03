Juve | tutto su Ruben Dias se salta de Ligt

Isco-Juventus? Si prospetta un derby tutto italiano per l’ex Malaga : ISCO-JUVENTUS : C’è una nuova pretendente per il centrocampista della nazionale spagnola Isco. L’ex Malaga, dato in partenza da Madrid al termine della stagione, piace e non poco al Napoli, che ha deciso di fare un tentativo per lui. L’obiettivo concreto, stando a quanto raccolto da calciomercato.com, resterebbere Lozano. Il sogno, però, parlerebbe spagnolo. Da […] More

Juventus Women-Fiorentina : tutto esaurito all’Allianz Stadium : Allianz Stadium gremito in ogni ordine di posto per la gara Juventus Women-Fiorentina, una bella risposta da parte dei tifosi bianconeri Sarà un Allianz Stadium completamente esaurito quello che domani ospiterà la sfida tra la Juventus Women e la Fiorentina, big match del campionato della serie A femminile di calcio. Saranno circa 39mila gli spettatori presenti alla gara, fra cui anche 121 tifosi viola nel settore ospiti. Il totale dei ...

Juventus Women - quasi tutto esaurito all’Allianz Stadium : il dato pazzesco : Juventus WomenS – L’avvicinamento al grande evento in programma domenica alle ore 15 all’Allianz Stadium fra Juventus Women e Fiorentina prosegue con grande entusiasmo. Sono infatti circa 35.000 i biglietti staccati finora in vista del big match. Leggi anche: Kantè-Juventus, Paratici sfida il Real: valutazione monstre del Chelsea Juventu Womens, record per il calcio femminile italiano I tagliandi, […] More

Il dubbio di TuttoJuve : Avranno lavorato bene su Ronaldo? - : L'ora del verdetto si avvicina e il mondo del tifo juventino è in ansia. L' Uefa è chiamata a decidere sulla possibile squalifica di Cristiano Ronaldo per il gestaccio alla fine della partita con l'Atletico e del sentimento dei ...

Ajax-Juventus - tutto iniziò dalla notte di Belgrado : Champions, Coppa Uefa e amichevoli (6-0 per la Juventus nel 1996), e l’ultimo trionfo bianconero a Roma ventitré anni fa. Una lunga storia quella tra lancieri e bianconeri, sin da quella sera dove Johnny Rep diede alla Juventus un grande dispiacere di Stefano Ravaglia Fu un bianconero ad alzare la coppa. Vestiva la maglia della Juventus e prese il trofeo tra le mani, sollevandolo al cielo. Peccato che il 30 maggio 1973 fu ...

Juventus - Cancelo : 'CR7 è il migliore al mondo - averlo in squadra rende tutto più facile' : Entrambi portoghesi e compagni di Nazionale, Cancelo e Cristiano Ronaldo si sono poi ritrovati in estate alla Juventus. E, cronache di mercato, raccontano che proprio l'arrivo del terzino sia stato ...

Galeazzi : 'Marotta vuole trattenere Icardi - soprattutto per non farlo finire alla Juve' : Questa settimana il calcio giocato si sposta sugli incontri di qualificazioni per Euro 2020 delle nazionali, l'evento europeo sarà il primo itinerante nella storia, infatti i match si disputeranno in diversi città europee, e quindi non più in un'unica nazione. L'Italia giocherà le prime due partite in casa contro la Finlandia ed il Liechtenstein, e sono ben 6 gli juventini convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini. Agli 'storici' Bonucci ...

Mancini a tutto campo : Juve più forte - ma Napoli più tranquillo : Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha tenuto una conferenza stampa in cui ha spiegato le sue scelte per le convocazioni: «Ho chiamato qualche giocatore in più perché non sapevo le condizioni di tutti i ragazzi. Qualcuno è qui per essere valutato meglio, sono le uniche volte dove possiamo vederli. I giocatori sono gli stessi di sempre, abbiamo lasciato qualcuno a casa che rientrerà nelle prossime partite» Vuole un calcio ...

Zaniolo-Juventus - ora cambia tutto : cifra monstre - affondo Paratici : ZANIOLO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus potrebbe tentare l’affondo reale e concreto su Zaniolo, una mossa che potrebbe prendere forma in vista della prossima estate in caso di mancata qualificazione alla Champions League da parte della Roma. 4° posto momentaneamente occupato dal Milan, la Roma potrebbe rischiare di […] More

Pirlo : 'La Juventus ha tutto per vincere la Champions - potrebbe essere l'anno giusto' : E' stato uno dei giocatori più amati da tutti i tifosi italiani, juventini e non, artefice insieme a un grande gruppo del trionfo nel mondiale di Germania 2006. Si parla di Andrea Pirlo, ex centrocampista della Juventus, che con il club bianconero ha vinto moltissimi trofei nazionali. Attualmente è opinionista di Sky e sta studiando per ottenere il patentino da allenatore, qualora gli "venisse voglia di allenare" come ha dichiarato in una ...

Genoa-Juventus - tutto pronto a Marassi : Stadio esaurito per il match con i bianconeri. Prandelli: «Coraggio e furore, i tifosi ci aiuteranno». Non c’è Ronaldo, lasciato a riposo da Allegri

Genoa-Juventus - tutto quello che c'è da sapere : Dopo la trionfale settimana che ha portato la Juve ai quarti di finale di Champions League, i bianconeri sono pronti a tornare in campo in campionato. Nella 28giornata di Serie A, la squadra di ...

Juventus-Atletico - Ronaldo aveva previsto tutto : Evra svela una clamorosa conversazione whatsapp [FOTO] : L’ex difensore della Juve ha pubblicato sui social una conversazione whatsapp avuta con Ronaldo cinque giorni prima del match con l’Atletico, il contenuto è sorprendente Cristiano Ronaldo aveva previsto tutto, sapeva che la Juventus avrebbe ribaltato il 2-0 subito nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid. A svelarlo è Patrice Evra che, a distanza di due giorni dal 3-0 firmato ...

Juve-Atletico - parla Renzi : “Tutto tranne che Juventino - ma bisogna chiedere scusa ad Allegri” : Antijuventino, ma sportivo. E’ onesto e sincero Matteo Renzi. Il senatore del Pd commenta la splendida rimonta della Juve di ieri sera contro l’Atletico Madrid rimarcando di non essere tifoso bianconero: “Come è noto possono accusarmi di tutto tranne che di essere juventino. Ieri del resto ero a Manchester a vedere un’altra partita di Champions, non la Juve“, scrive nella sua ultima enews. Ma si complimenta ...