Il Ciocco a Basso e Granai

Italiano Rally - Il Ciocco e Valle del Serchio : vince Basso : Non si può certo dire che il primo appuntamento del Campionato Italiano Rally non abbia regalato emozioni. A festeggiare il successo al 42 Rally Il Ciocco e Valle del Serchio sono stati Giandomenico Basso e Lorenzo Granai sulla loro Skoda Fabia R5 del team DP Autosport. Una vittoria arrivata dopo una lunga battaglia, giocata sul filo dei secondi, che ha visto chiudere a podio anche la Fiesta R5 di Simone Campedelli e Tania Canton del team ...

CIR - Rally Il Ciocco 2019 : ritorno vincente per Basso. Beffa per Crugnola : Infine, nella R1 vittoria per Daniele Campanaro su Suzuki Swift Sport, mentre nel Suzuki Rally Cup primo acuto di Fabio Poggio. Oltre al già citato Crugnola, citiamo infine tra i ritiri quello di ...