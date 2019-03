Cina | notte a Villa Igiea per Xi e First Lady | a cena pasta con la sarde e arancine

NBA 2019 - i risultati della notte (23 marzo). James Harden mostruoso - 61 punti! Rockets battono Spurs (Belinelli 11) - 24 di Gallinari trasCinano i Clippers : Sette le partite NBA della notte, ma di tutto ciò che s’è visto sui parquet d’America resta un unico, indiscusso protagonista, la cui barba ha ormai chiara fama dentro e fuori dalla massima lega professionistica americana. James Harden, non contento dell’infinita serie di primati della stagione, si regala per la seconda volta il career high a quota 61 punti nella vittoria degli Houston Rockets per 111-105 sui San Antonio Spurs: ...

NBA - i risultati della notte : Curry trasCina gli Warriors - Lakers ancora ko : Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors 107-117 Tre vittorie nelle ultime quattro trasferte erano di gran lunga il modo migliore per lasciarsi alle spalle un paio di brutte sconfitte casalinghe ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 marzo) : Jokic stende Dallas sulla sirena - Irving trasCina Boston - Indiana rimonta OKC : Sono sei le partite della notte NBA. Con un canestro sulla sirena dell’ultimo quarto di Nikola Jokic (qui sotto il video) i Denver Nuggets battono 100-99 i Dallas Mavericks e mantengono la scia dei Golden State Warriors nella lotta alla testa della Western Conference. Il grande protagonista per Denver è Paul Millsap che mette a referto 33 punti, mentre Jokic chiude con 11 punti e 14 rimbalzi. A Dallas non basta un Luka Doncic che sfiora la ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 marzo) : Jokic stende Dallas sulla sirena - Irving trasCina Boston - Indiana rimonta OKC : Sono sei le partite della notte NBA. Con un canestro sulla sirena dell’ultimo quarto di Nikola Jokic (qui sotto il video) i Denver Nuggets battono 100-99 i Dallas Mavericks e mantengono la scia dei Golden State Warriors nella lotta alla testa della Western Conference. Il grande protagonista per Denver è Paul Millsap che mette a referto 33 punti, mentre Jokic chiude con 11 punti e 14 rimbalzi. A Dallas non basta un Luka Doncic che sfiora la ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 marzo). Lou Williams e Gallinari trasCinano i Clippers contro i Celtics - Rockets alla nona vittoria di fila. Thunder ok - Raptors ko : Si è conclusa un’altra notte di stagione regolare NBA, di quelle che, con un mese mancante alla fine della stessa, è molto utile per delineare ancor di più le prospettive di chi vuole andare ai playoff o di chi, invece, la stagione di fatto la ricomincerà con il prossimo draft sperando in una buona scelta. Nel match più interessante dei sei di stanotte i Los Angeles Clippers travolgono senza pietà i Boston Celtics col punteggio di 140-115. ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 marzo) : Antetokounmpo trasCina i Bucks - i Thunder battono i Trail Blazers all’overtime nonostante i 51 di Lillard : Soltanto due, ma importanti, le sfide di una notte NBA che non ha lesinato attimi di grande pallacanestro e altri di tensione, con i due risultati che vanno da un dominio netto a una grandissima incertezza. I Milwaukee Bucks superano con pieno merito, in un vero e proprio big match per la Eastern Conference, gli Indiana Pacers: il punteggio finale è 117-98, con allungo dei Bucks a partire dal terzo periodo in avanti. Importanti le prove di ...

Spalano la neve alle 4 di notte per permettere alla viCina di andare a fare la dialisi : I fratelli Brian e Patrick Lanigan si sono resi protagonisti, da buoni vicini di casa, di un nobile gesto. I due hanno spalato la neve del vialetto della loro vicina alle quattro e mezza di notte. A causa dell'intensa nevicata che ha colpito il New Jersey, la vicina, di nome Natalie Blair, avrebbe avuto difficoltà a uscire dalla propria abitazione per recarsi al centro dialisi e le conseguenze sarebbero potute essere pericolose. Non ...

Scampanellate al citofono di notte e continue molestie : perseguitano anziana viCina - scatta divieto di dimora : Dopo la morte di suo marito, avvenuta cinque anni prima, era diventata il 'bersaglio' dei componenti di due famiglie, residenti nel suo stesso stabile, a causa di questioni condominiali. Vittima una ...

NBA 2019 - i risultati della notte (4 marzo) : James Harden trasCina i Rockets contro i Celtics - vincono i Clippers di Danilo Gallinari : Sono otto le partite della notte NBA. Partiamo dal TD Garden dove Celtics e Rockets si sono confrontati in un incontro ricco di fascino e di stelle. I grandi nomi non hanno deluso e il più atteso ha posto la sua firma. Ci si riferisce a James Harden che, dopo la prestazione fantascientifica contro i Miami Heat (58 punti), ha superato ancora quota 40 nella sfida contro Boston con 42 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. James Harden tallies his 24th 40+ ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 febbraio) : Jokic trasCina Denver - Toronto apre la crisi di Boston. Vincono i New York Knicks : Sono tre le partite disputate nella notte NBA. Quinta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che si confermano sempre di più al secondo posto nella Western Conference e non mollano la scia dei Golden State Warriors. Denver ha superato in casa 121-112 gli Oklahoma City Thunder al termine di una partita che aveva visto i Nuggets chiudere avanti di tredici punti all’intervallo. Straordinaria prestazione di Nikola Jokic, che sfiora la ...

NBA 2019 - i risultati della notte (27 febbraio) : Jokic trasCina Denver - Toronto apre la crisi di Boston. Vincono i New York Knicks : Sono tre le partite della notte NBA. Quinta vittoria consecutiva per i Denver Nuggets, che si confermano sempre di più al secondo posto nella Western Conference e non mollano la scia dei Golden State Warriors. Denver ha superato in casa 121-112 gli Oklahoma City Thunder al termine di una partita che aveva visto i Nuggets chiudere avanti di tredici punti all’intervallo. Straordinaria prestazione di Nikola Jokic, che sfiora la tripla doppia, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 febbraio) : Curry trasCina Golden State. Successo importante dei Lakers - Milwaukee batte Boston : Dopo la lunga pausa per l’All Star Game, si è tornati finalmente in campo per quella che è la fase più importante della stagione regolare, quella dove si decide chi andrà ai playoff e in quale posizione. Nella notte sono state sei le partite NBA ed in campo sono scesi i campioni in carica dei Golden State Warriors, che hanno superato 125-123 i Sacramento Kings grazie soprattutto ad un’eccezionale prestazione dall’arco di Steph ...

NBA 2019 - i risultati della notte (22 febbraio) : Curry trasCina Golden State. Successo importante dei Lakers - Milwaukee batte Boston : Dopo la lunga pausa per l’All Star Game, si torna finalmente in campo per quella che è la fase più importante della stagione regolare, quella dove si decide chi andrà ai playoff e in quale posizione. Nella notte sono sei le partite NBA ed in campo scendevano i campioni in carica dei Golden State Warriors, che hanno superato 125-123 i Sacramento Kings grazie soprattutto ad un’eccezionale prestazione dall’arco di Steph Curry. Il ...

Colpo nella notte alla Ubi di Carnate : legano e trasCinano via lo sportello bancomat : Niente esplosioni per rubare i soldi del bancomat, molto più verosimilmente i ladri che nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 febbraio hanno asportato uno sportello bancomat, a Carnate, hanno ...