Auto va fuori strada e si ribalta | a bordo anche una bambina di due anni

Bollo Auto 2019 e multe fuori dal saldo e stralcio - ecco perché : Bollo auto 2019 e multe fuori dal saldo e stralcio, ecco perché saldo e stralcio, no al Bollo auto Ci sarà o no la possibilità di richiedere il saldo e stralcio nel caso non sia stato pagato il Bollo auto? In caso contrario si rischia un accertamento da parte dell’Aci. Bollo auto 2019: cosa succede se non si paga Il Bollo auto è un’imposta di competenza regionale. Prima della scadenza entro cui dovrebbe pagarla, l’automobilista riceverà ...

Bollo Auto 2018 e passaggio di proprietà - esenzione è fuorilegge : Bollo auto 2018 e passaggio di proprietà, esenzione è fuorilegge esenzione Bollo auto con passaggio di proprietà non è valida A chi spetta il pagamento del Bollo auto? La materia è controversa. Dal 1998, a seguito dell’ approvazione della Legge Finanziaria, è stabilito che il pagamento del Bollo auto spetta al titolare dell’ autoveicolo. La stessa normativa ha stabilito che dal pagamento del Bollo sono esentati i mezzi interessati ...

Ancona - fuori strada con l’Auto poi si schianta contro un albero : Nicola muore a 25 anni : Nicola Paesani è morto a 25 anni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida della sua Golf a Filottrano, in provincia di Ancona: secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto per cause in via di accertamento e sarebbe finito in un fossato schiantandosi contro un albero.Continua a leggere

Fuori strada con l'Auto - Nicola morto a 25 anni : L'incidente è avvenuto intorno alle 21 e 15 di ieri sera e per una sinistra coincidenza del destino è successo nella località resa nota in tutto il mondo da Michele Scarponi, l'Aquila di Cantalupo, ...

Grottaferrata. Autobus di linea Cotral finisce fuori strada : Incidente per un Autobus di linea Cotral. Il mezzo è finito fuori strada a Grottaferrata, in provincia di Roma. Sul posto

Treviso - Auto esce fuori strada e finisce in un fossato : Tommy muore a 19 anni - gravi gli amici : Drammatico incidente stradale tra i comuni di Godega Sant’Urbano e Cordignano, in provincia di Treviso. Un ragazzo, Tommy Saccon, di 19 anni, è morto sul colpo e altri due amici sono in gravi condizioni dopo che l'auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada e si è ribaltata in un fossato.Continua a leggere

Auto si schianta fuori strada : morto un 19enne - in gravi condizioni un amico : Nulla da fare per il giovane alla guida, feriti gli altri due passeggeri. L'incidente a Godega di Sant'Urbano, in provincia...

Autonomia - Zaia : «Fuori dalla storia chi si mette di traverso. È prevista dalla Carta» : «Io non sono preoccupato. C'è un tavolo politico a cui siede Matteo Salvini». Luca Zaia all'Autonomia differenziata per il Veneto lavora da anni ed è la sua sfida politica più forte. Il problema è che nella maggioranza non tutti sono favorevoli: una parte del M5S continua a ritenere che dalle autonomie possano risultare danni al Sud. In Parlamento l'iter non ...

Ladro trascina una donna fuori dall'Auto e la uccide investendola : Oltre alla Mercedes il malvivente voleva anche il denaro che la signora, una romena di 50 anni, aveva ritirato in alcuni uffici postali con la nipote per conto dei suoi datori di lavoro

Vicenza - trascina donna fuori dall'Auto per derubarla e poi la uccide investendola : Un uomo ha tirato fuori con la forza da una Mercedes una donna per rubarle l'auto. Poi, dopo averla scaraventata a terra l'ha investita uccidendola. Il malvivente è poi riuscito a fuggire su un'altra ...

Donna trascinata fuori dall'Auto - travolta e uccisa a Vicenza : In una rapina a Noventa Vicentina (Vicenza) una Donna è stata investita è uccisa in seguito all'aggressione di un uomo riuscito poi a scappare su un'altra auto, secondo le indagini, aiutato da un complice.Oltre alla Mercedes i ladri che hanno tentato il furto, avevano come obiettivo il denaro che la Donna uccisa, una veronese di 50 anni, aveva con sé mentre stava facendo alcune operazioni in vari uffici postali con la ...