Peng Liyuan come Jackie Kennedy | ecco chi è la first lady cinese icona di stile e di

(Di sabato 23 marzo 2019) Dall’abito ecru con cappottino tortora sfoggiato sulla scaletta dell’aereo che l’ha portata in Italia assieme al marito, all’elegante tubino grigio perla del primo incontro ufficiale al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella:, lamoglie di Xi Jinping, ha conquistato subito la scena con il suoe la sua eleganza. Lei, abituata a stare sotto i riflettori fin da prima di ricoprire questo ruolo grazie alla sua popolarità in patriacantante soprano, è diventata negli anni una vera e propriadi, ammirata per la sua eleganza e la sua classe, tanto da essere paragonata di volta in volta a, Kate Middleton o alla principessa Diana. Non c’è volta che, accompagnando il marito nelle sue visite di stato, non abbia catalizzato l’attenzione di media e osservatori, che ...

