Microsoft xCloud è la risposta a Google Stadia che porterà i giochi Xbox sui dispositivi

Microsoft promette : per xCloud basteranno meno di 10 Mbps : Pare quasi una sfida a distanza con Stadia, il servizio di streaming con il quale Google ha debuttato nel mondo dei videogiochi. Microsoft ha lanciato alcuni dettagli sul funzionamento base di quello che oggi conosciamo ancora come Project xCloud, ossia la sua piattaforma di giochi in cloud. Il ...

Microsoft fornisce nuove informazioni su Project xCloud : Project xCloud è il nuovo servizio streaming annunciato da Microsoft qualche mese fa, che dovrebbe essere disponibile verso la fine di quest'anno. Se siete curiosi di saperne di più, sappiate che oggi sono state rilasciate alcune informazioni in merito ai requisiti di rete della piattaforma e del funzionamento del Game Pass.Come riporta Gamepur, durante una recente intervista l'Head of cloud gaming di Microsoft Kareem Choudhry ha condiviso nuove ...

Project xCloud : ecco come Microsoft potrebbe contrastare Google : A quanto pare, la battaglia dello streaming video sta per diventare piuttosto intensa, con molti protagonisti pronti a portarsi a casa la vittoria.Google si è inserito in questo contesto, con un reveal atteso per la GDC 2019 la prossima settimana, dove probabilmente sarà introdotta una nuova console accanto al servizio Project Stream.Microsoft, dal canto suo, ha annunciato Project xCloud lo scorso ottobre e sta pubblicando il suo primo trial ...

Project xCloud di Microsoft non sostituirà le console Xbox : Microsoft è stata piuttosto tranquilla riguardo al suo servizio streaming Project xCloud dal suo annuncio lo scorso ottobre, ma ora sembra che il colosso della tecnologia sia pronto a parlare del futuro del cloud gaming.In un nuovo post su Xbox Wire, Kareem Choudhry, CVP of Gaming cloud presso Microsoft, ha descritto Project xCloud come "una visione per la tecnologia streaming che andrà ad integrarsi con il nostro hardware console per dare ai ...

Microsoft : Project xCloud non sostituirà le console : In un recente intervento, Microsoft ha deciso di mettere i puntini sulle i come si suol dire, in merito alla question Project xCloud, affermando che la suddetta tecnologia non prenderà il posto della console. Il Cloud Gaming come alternativa alle console tradizionali Un portavoce della compagnia, che si occupa anche del nuovo progetto ha dichiarato: Il Project xCloud è una tecnologia game streaming complementare al nostro hardware ...

Forza Horizon 4 giocato su uno smartphone? Microsoft presenta in dettaglio Project xCloud : Non solo Halo: The Master Chief Collection e il suo arrivo su PC al centro dell'ultimo Inside Xbox della serata di ieri ma anche una presentazione con tanto di dimostrazione per Project xCloud, la piattaforma streaming basata sul cloud su cui Microsoft sta puntando con molta decisione. Questa tecnologia riuscirà effettivamente a portare il gaming di Microsoft su tanti dispositivi come, anche i semplici smartphone?Per dimostrare il potenziale ...

Microsoft starebbe lavorando per portare Xbox Game Pass e Project xCloud su Switch : Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato della presentazione da parte di Microsoft di una piattaforma di sviluppo cross-platform che avverrà durante la GDC 2019 e che teoricamente aprirebbe al supporto di Xbox Live su Switch e dispositivi mobile. I nuovi rumor che vi riportiamo nella giornata di oggi sembrano aprire una nuova pagina nella sinergia tra il colosso di Redmond e Nintendo.Nella giornata di ieri vi abbiamo svelato come il noto ...