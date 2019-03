Lecce-Ascoli | standing ovation per Scavone

DIRETTA Lecce ASCOLI/ Streaming video DAZN : occasione ghiotta per entrambe - Serie B - : Serie B, DIRETTA LECCE ASCOLI: cronaca live della partita di recupero in Serie B, che riparte dal 1' minuto. Segui la partita in DIRETTA Streaming video.

Balata a Lecce-Ascoli - targhe alle due società nel pre partita : Nel pre gara di Lecce-Ascoli, recupero della 22a giornata della Serie BKT in programma sabato 23 marzo alle ore 18, il presidente della Lega B Mauro Balata consegnerà due targhe ai presidenti delle due società, Saverio Sticchi Damiani e Giuliano Tosti. Un gesto che vuole essere un ringraziamento ma soprattutto una testimonianza per un comportamento, quello dei due club, che lo scorso primo febbraio in accordo con la Lega B e il suo ...

Il Lecce ospita l'Ascoli nel recupero della 22giornata : Sabato si recupererà la gara sospesa dopo pochissimi secondi di gioco a causa dell'infortunio al centrocampista, Manuel Scavone.

Prosecuzione Lecce-Ascoli - ecco la data ufficiale : Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, – preso atto della decisione dell’arbitro di interrompere, dopo 4’’ del primo tempo, la gara LECCE – ASCOLI, valida per la 3a giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2018/2019, in programma venerdì 1 febbraio u.s. (C.U. LNPB n. 102 del 5 febbraio 2019), a seguito del grave infortunio occorso al calciatore Manuel Scavone le cui condizioni erano apparse subito gravi e ...

Malore Scavone - Ciciretti racconta gli angoscianti momenti durante Lecce-Ascoli : “non riuscivo a farlo riprendere” : Amato Ciciretti racconta i momenti del Malore di Manuel Scavone durante Lecce-Ascoli: l’attaccante spiega la manovra di soccorso utilizzata “Gli ho aperto la bocca mentre Mancosu estraeva la lingua. Subito dopo il contrasto aereo tra Beretta e Scavone, non mi sono reso conto di quanto stesse accadendo”. Così Amato Ciciretti ha raccontato gli angoscianti attimi vissuti lo scorso primo febbraio durante i primi minuti di ...

Lecce-Ascoli rinviata - Scavone perde i sensi in campo : La gara di serie B di calcio fra Lecce e Ascoli è stata rinviata a data da destinarsi in seguito all`infortunio subito dal giocatore del Lecce Manuel Scavone. Il calciatore dopo uno scontro aereo con Beretta dell'Ascoli, è caduto pesantemente a terra, perdendo i sensi. Trasportato in ospedale per accertamenti dopo aver perso conoscenza, soccorso dallo staff medico in campo, ha subito ripreso i sensi. "Le prime notizie sono di cauto ottimismo ...

VIDEO Bruttissimo scontro tra Scavone e Beretta in Lecce-Ascoli - il giocatore cade a terra a peso morto : interrotta la partita : Un terribile scontro di gioco ha portato all’interruzione di Lecce-Ascoli, anticipo della Serie B. Il centrocampista dei pugliesi è infatti svenuto in seguito a uno scontro con Beretta subito dopo il fischio d’inizio. Il giocatore non è andato in arresto cardiaco e ha ripreso conoscenza dopo essere stato trasportato in ospedale. L’atleta ha rimediato una botta alla tempia ed è ricaduto sul terreno di gioco a corpo morto. ...