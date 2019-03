Formula 1 | le luci dei semafori non si vedono | la FIA apre un' indagine

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) La prima gara del Mondiale di1 ha generato qualche problema alla partenza. Alcuni dei piloti in fondo allo schieramento non sono infatti riusciti a vedere bene ledeispegnersi, avendo quindi un leggero ritardo durante la partenza.Le lamentele sono arrivate in particolare dai piloti in fondo alla griglia di partenza, come Pierre Gasly, giovane pilota francese che da quest'anno gareggia a bordo della Red Bull, il quale partiva in diciassettesima posizione, e come Robert Kubica, che tornava in1 dopo ben 8 anni di assenza a bordo della Williams, il quale partiva in ultima posizione. Il problema pare essere causato dalle nuove ali posteriori delle monoposto, che a partire da quest'anno, sono più lunghe di 100 millimetri e più larghe di 70 millimetri....

