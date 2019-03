Si inietta succo di frutta in vena per assumere più vitamine | finisce in ospedale in

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2019) Volevapiùe dunque ha pensato bene dirsi deldiin, ma invece di avere benefici per la salute è, ovviamente, finita in. La protagonista di questa vicenda è una donna di 51 anni che voleva sperimentare un nuovo rimedio, secondo lei naturale, per assorbire meglio i nutrienti dellae darsi carica ed energia. Ha attaccato una sacca didi 20 frutti diversi ad una flebo e ha lasciato che entrasse nelle sue vene. Ci sono volute poche ore perché iniziasse a stare male: febbre alta e prurito insopportabile sono stati i sintomi più importanti. I familiari, ignari del gesto sconsiderato della loro congiunta, l’hanno portata al pronto soccorso dove hanno scoperto la verità.In base a quanto racconta il Daily Mail, la donna aveva avuto in precedenza una brutta infezione ai reni, al fegato, ai polmoni e al cuore, per la quale ...

