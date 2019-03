MotoGP | la strada verso i 22 round

MotoGP Aprilia - Iannone : «Siamo sulla strada giusta» : LOSAIL - Andrea Iannone è soddisfatto del debutto con la Aprilia nel Gp del Qatar. 'È stata una gara nel complesso positiva. Al mio debutto con la Aprilia ho finito l'appuntamento a 14 secondi dal ...

MotoGP – Il 2018 è solo un brutto ricordo - Vinales ricomincia da zero : “siamo sulla strada giusta” : Maverick Vinales più carico e motivato che mai: lo spagnolo della Yamaha ha ritrovato il sorriso e lo spirito giusto per ripartire da zero. Le sensazioni del pilota in conferenza stampa in Qatar L’attesa è finalmente terminata: i piloti e tutti gli uomini degli staff delle squadre partecipanti al Motomondiale 2019 popolano nuovamente il paddock, quello di Losail, dove domenica si disputerà il Gp del Qatar, prima gara ...

MotoGP - Valentino Rossi alla vigilia del GP del Qatar 2019 : “Abbiamo intrapreso la strada giusta ma c’è ancora tanto da fare!” : L’attesa per gli appassionati del Motomondiale sta per terminare. Il Circus delle due ruote aprirà le proprie porte a Losail (Qatar) nel pRossimo weekend e il desiderio di assistere ad un grande spettacolo c’è tutto. Valentino Rossi si presenta ai nastri partenza di questa nuova stagione con tanta voglia di far bene. Spente da poco le quaranta candeline, il “46” non vuol sentir parlare di peso degli anni e le motivazioni ...

MotoGP – Test Qatar - Iannone indica la strada all’Aprilia : “bisogna avere maggiore continuità” : Il pilota dell’Aprilia ha parlato dopo la seconda giornata di Test, chiedendo al proprio team maggiore continuità di rendimento E’ terminata nel segno di Rins la seconda giornata di Test di MotoGp sul circuito del Qatar. Lo spagnolo della Suzuki ha spiazzato tutti i suoi avversari piazzando il miglior tempo di giornata sulla pista di Losail, fermando il crono sull’1.54.593. Alle spalle del pilota Suzuki si è piazzato il ...

MotoGP - test di Losail. Valentino Rossi : 'Yamaha unita - siamo sulla strada giusta' : Primo tempo per Maverick Vinales e quinto per Valentino Rossi nella giornata che ha aperto i test di MotoGP in Qatar, il Dottore è soddisfatto, ma non solo per i tempi: " Finalmente andiamo tutti ...