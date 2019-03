La Cina fa paura | ora la Ue accelera sul golden power

ilsole24ore

(Di venerdì 22 marzo 2019) Il presidente cinese Xi Jinping arriva in Europa (prima in Italia e poi in Francia) e l'Unione europea corre ai ripari. Decide di proteggere il suo mercato interno avviando modifiche senza precedenti alla sua tradizionale politica di concorrenza, alle regole sull'antitrust e sugli appalti...

