Unione europea | Cattai | Focsiv | | ' prepararci al futuro e al rancore di chi non abbiamo

Theresa May ha detto che non chiederà molto tempo all’Unione europea per posticipare Brexit : La prima ministra britannica Theresa May ha detto che quando chiederà all’Unione Europea di posticipare la data di Brexit non lo farà chiedendo molto tempo, perché condivide la «frustrazione» dei cittadini riguardo al «fallimento nel prendere una decisione» da parte

May : Londra non lascerà l’Unione Europea : Theresa May incalza i parlamentari britannici sulla Brexit. “Se il Parlamento non appoggerà l’accordo sulla Brexit, c’è la possibilità che

Eurostat ha diffuso i dati del 2018 sui richiedenti protezione internazionale nei paesi dell’Unione Europea : Eurostat, ufficio statistico dell’Unione Europea, ha diffuso i dati sulle richieste di protezione internazionale presentate nei diversi paesi UE nel corso del 2018 (i cosiddetti “first-time asylum applicants for international protection“). Secondo Eurostat, nel 2018 le richieste sono state 580.800, l’11

Ufficiale : Londra rimane nell’Unione europea - almeno per ora : La Brexit si allontana. Il parlamento di Londra mercoledì sera ha bocciato l’ipotesi di un “no deal”, vale a dire

Salta la Brexit : Londra per ora rimane nell’Unione Europea : Clamoroso a Londra. La Camera dei Comuni ha bocciato per la seconda volta l’accordo sulla Brexit patrocinato dal governo Tory

Boeing 737 Max - sospesi i voli in tutta l’Unione europea : L’Agenzia europea per la sicurezza del trasporto aereo (Easa) sospende tutti i voli del Boeing 737-8 Max e 737-9 Max in Europa a partire dalle 19, come misura precauzionale, dopo le ipotesi che sia un difetto del software di questo modello la causa dell’incidente al vettore della Ethiopian Airlines, che il 10 marzo è costato la vita a 157 persone, poco dopo il decollo da Addis Abeba...

L’Unione europea ha aggiunto 10 paesi alla sua lista dei paradisi fiscali : In tutto ora sono 15, nonostante l'opposizione dell'Italia che voleva inserire anche gli Emirati Arabi Uniti

Tav - la società di Ponti firma lo studio dell'Unione europea che promuove l'alta velocità : L'analisi riservata della Commissione Europea sottolinea i benefici: risparmi di tempo notevoli per trasporto passeggeri e merci e una forte ricaduta occupazionale. Fonti del Mit minimizzano

Unione europea : nuove regole uniformate per far volare i droni : L’Europa si è data nuove regole per volare con i droni. Il testo del Regolamento unico europeo, basato sulle proposte elaborate dell’European Aviation Safety Agency (EASA), è stato approvato dal Comitato EASA, di cui fa parte anche l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). Le norme introducono diverse novità, tra cui i medesimi requisiti per le operazioni professionali o amatoriali e procedure più snelle per l’addestramento dei piloti. In ...

Macron 'Schengen va rivisto'/ 'L'Unione europea non è mai stata così in pericolo' : Il presidente della Francia, Macron, scrive agli stati membri con l'invito di rivedere il trattato di Schengen per aumentare la sicurezza

L'Unione europea torna ad avere un ambasciatore negli Stati Uniti : è il greco Stavros Lambrinidis : ... sottolinea l'ambasciatore degli Stati Uniti presso l'Ue, Gordon Sondland, che riafferma il carattere strategico dell'Ue nell'agenda geo-politica di Washington. ' La sicurezza e il successo dell'...

Grazie all'Unione europea è più facile conquistarsi la pensione : Accade sempre più spesso che le ambizioni, i sogni, le occasioni o, talvolta, le necessità ci spingano a valicare, le valigie in una mano, gli affetti nell'altra, i confini nazionali. Il lavoro ...

L'Unione europea boccia l'Italia : "La manovra non aiuta la crescita" : l'Italia ha ancora squilibri economici 'eccessivi, il debito alto e la protratta scarsa produttività implicano rischi con rilevanza transnazionale, in un contesto di alto livello di Npl e di ...

L'Unione europea boccia l'Italia : 'La manovra non aiuta la crescita' : l'Italia ha ancora squilibri economici 'eccessivi, il debito alto e la protratta scarsa produttività implicano rischi con rilevanza transnazionale, in un contesto di alto livello di Npl e di ...