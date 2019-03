Migranti | comandante Mare Jonio risponde ai pm e si commuove

Migranti : Comandante Jonio si commuove in interrogatorio 'mio cugino morto in mare' : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Il Comandante della nave Mare Jonio Pietro Marrone si è commosso durante l'interrogatorio davanti al Procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella. Marrone, indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per avere disobbedito all'alt della Guardia di Fi