La madre di Sala | Dolore e rabbia | troppe cose non chiare

“Troppe cose non sono chiare” - la madre di Emiliano Sala chiede giustizia : Emiliano Sala ci ha lasciati a seguito di un incidente aereo che gli è costato la vita, la famiglia però non si dà pace e chiede risposte L’incidente occorso ad Emiliano Sala è arrivato come un fulmine a ciel sereno per la famiglia del calciatore. La madre Mercedes Sala è ancora decisamente scossa dalla morte del figlio, come ha raccontato ai microfoni de L’Equipe. “Provo tristezza e dolore, ma anche ira. Avevo parlato con ...