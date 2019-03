Informatica a scuola | il Papa diventa sponsor Il fondatore di Code org | “È fondamentale

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) Portare l’nelle scuole del pianeta e fare in modo che questa disciplina diventi “partedi tutti i sistemi educativi”. Perché solo così i ragazzi potrannore “cittadini consapevoli di una società sempre più digitale”. Ne è convinto Hadi Partovi,e ceo della Ong statunitense.org, grazie alla quale negli ultimi cinque anni oltre 100 milioni di studenti nel mondo si sono avvicinati all’e hanno scritto la loro prima riga di codice. “Oggi se chiedi a un adulto come funziona lo smartphone che ha in tasca, probabilmente risponderà che si tratta di una magia. Eppure la tecnologia èta parte integrante delle nostre vite, dobbiamo saperla usare e controllare”, spiega Partovi a Ilfattoquotidiano.it. Per questo.org ha lanciato l’iniziativa The Hour of, cioè un’ora di programmazione pensata per introdurre l’ai ...

Noovyis : Un nuovo post (Informatica a scuola, il Papa diventa sponsor. Il fondatore di - Cascavel47 : Informatica a scuola, il Papa diventa sponsor. Il fondatore di - fattoquotidiano : Informatica a scuola, il Papa diventa sponsor. Il fondatore di -