huffingtonpost

(Di giovedì 21 marzo 2019) Ladi Danilo Toninelli va in scena a Palazzo Madama nelle prime ore del mattino, quando solo il ministro Barbara Lezzi e il sottosegretario Vincenzo Santangelo siedono con lui tra i banchi del governo. Nell'Aula del Senato impazzano le mozioni di sdi Pd e Forza Italia nei suoi confronti e davanti a sé il ministro dei Trasporti vedi gli scranni vuoti degli alleati leghisti e anche gli amici M5s non sono poi così tanti. Forza Italia alza i cartelli con scritto "Dimettiti, lo facciamo per te". E il capogruppo dem Stefano Marcucci infierisce così: "Sarà un dato casuale se non ci sono i ministri leghisti?". Ieri invece, nel voto sull'autorizzazione a procedere nei riguardi di Matteo Salvini sul caso Diciotti, a disertare sono stati molti senatori pentastellati così oggi il vicepremier leghista è a fare campagna elettorale in ...

HuffPostItalia : Fiducia in solitudine - albertamanzoni : Cammino in solitudine. Oggi è la #festadelpapa mi torna alla mente quello che mi ha insegnato : 'Ama sempre col… - fraMaxCorallo : Nessuno è solo se ha il #mare dentro! . . . #mare #casa #santamariadelfocallo #paradiso #solitudine #silenzio… -