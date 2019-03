Casting per Cineworld Roma per due film e per il corto ' Through'

Genitori e Figli - Casting aperti per un nuovo programma : La primavera si conferma un periodo fertile per la preparazione di nuovi programmi e così le principali case di produzione sono in movimento per la registrazione di format inediti e per la ricerca di nuovi protagonisti.prosegui la letturaGenitori e Figli, casting aperti per un nuovo programma pubblicato su TVBlog.it 21 marzo 2019 16:49.

Casting per un cortometraggio da girarsi in Veneto e per Klab4 Film : Selezioni attualmente in corso per uno short Film diretto da Tony Morgan e Roberta Arnone, con riprese in Veneto, e per una nuova produzione, da girarsi in Campania, di cui si occupa Klab4 Film. Uno short Film Per la realizzazione dello short Film dal titolo Bacio, Revolux Studios & Revolux Studio Records cercano attualmente attori e attrici. Il cortometraggio è scritto e diretto da Tony Morgan e Roberta Arnone e beneficia del patrocinio del ...

Casting per 'C'è Posta per Te' - in onda su Canale 5 - e per il film 'Favolacce' : Sono già in corso le selezioni per la prossima edizione del programma C'è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi. Sono inoltre attualmente ancora aperti i Casting per partecipare al film dal titolo Favolacce, di Pepito Produzioni. C'è Posta per Te Per il noto programma televisivo C'è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, sono già in corso le selezioni per la prossima edizione. In particolare, si cercano persone interessate ...

Casting per L’Amica Geniale 2 a Ischia per adulti e bambini - si girerà anche sull’isola Storia del Nuovo Cognome : Si girerà anche sulla perla del Golfo di Napoli Storia del Nuovo Cognome: il 28 marzo si terrà una giornata di Casting per L'Amica Geniale 2 a Ischia, isola che ospiterà parte delle riprese della seconda stagione della saga di Rai Fiction e HBO, adattamento della tetralogia di Elena Ferrante. Sono già in corso a Napoli le riprese dei nuovi episodi, sempre per la regia di Saverio Costanzo che in questa seconda stagione sarà affiancato da Alice ...

Casting per lo short film 'Leto' e per un video musicale internazionale : Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori, attrici e figuranti speciali per la realizzazione di un interessante cortometraggio dal titolo Leto, diretto e prodotto dalla regista Flavia Calabrese. Le riprese verranno effettuate prossimamente a Castellabate (Salerno). Sono, inoltre, tuttora aperti i Casting a cura di Sinossi film per realizzare un interessante video musicale internazionale, inserito in un importante progetto ...

Casting per un film prodotto da Colorado e per il musical 'Hair' : Sono tuttora aperte le selezioni per il nuovo film prodotto da Colorado e diretto da Roberto De Feo, le cui riprese verranno poi effettuate a Torino. Sono inoltre ancora in corso i Casting per lo spettacolo musicale dal titolo "Hair", per la regia di Simone Nardini. 'Il nido' Per la realizzazione del film dal titolo "Il nido", diretto da Roberto De Feo e prodotto da Colorado, sono in corso le selezioni di giovani attori. Le riprese verranno poi ...

Casting per il corto 'Longing For Change' e per uno short film di genere horror : Sono attualmente in corso i Casting per la ricerca di un'attrice o di un attore, per ruolo da protagonista principale, per realizzare l'interessante cortometraggio dal titolo "Longing For Change". Le riprese verranno poi effettuate prossimamente a Bari, dove si terranno anche le selezioni in questione. Sono inoltre tuttora aperti anche i Casting per la ricerca di giovanissimi attori per la realizzazione di un cortometraggio di genere horror le ...

Casting per un film diretto da Sara De Martino e per uno spettacolo prodotto da Ingenius : Casting aperti per un nuovo film prodotto da Lumen films e Mediterraneo Cinematografica, le cui riprese verranno poi effettuate in Puglia, e per uno spettacolo da portare in tour, prodotto da Ingenius. Per quanto riguarda quest'ultimo, ad alcuni candidati è richiesta una certa familiarità con il dialetto napoletano. Compagni di Viaggio Per la realizzazione di un film dal titolo Compagni di Viaggio, diretto dalla regista Sara De Martino e ...

Casting per Cinnamon Production e per GiZa Eventi : Sono in corso i Casting per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un importante progetto di branded series prodotte da Cinnamon Production in sinergia con Absolute Sicilia. La regia è stata affidata a Riccardo Cannella e le riprese verranno poi effettuate in Sicilia nei prossimi mesi. Sono inoltre tuttora aperte varie selezioni a cura di GiZa Eventi per importanti manifestazioni che si svolgeranno a breve tra Marche e ...

Casting per un video musicale di Mario Venuti e per Hamilton - produzione teatrale tedesca : Sono attualmente aperte le selezioni di figuranti per il nuovo video musicale di Mario Venuti, le cui riprese verranno effettuate a Catania. Sono inoltre in corso le selezioni per ballerini, ballerine e performer, per una produzione teatrale tedesca dal titolo Hamilton, che verrà poi messa in scena nell'autunno del prossimo anno ad Amburgo. I Casting per il video si terranno a Catania, mentre quelli per la produzione teatrale si svolgeranno sia ...

Casting per un film prodotto da Valsusa Filmfest e per il Teatro 'Carlo Felice' di Genova : Casting aperti per la ricerca di comparse per un film diretto da Luigi Cantore da girarsi in Val di Susa. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di cantanti lirici per il Teatro 'Carlo Felice' di Genova. Un importante film Per la realizzazione di un nuovo importante film, diretto dal regista Luigi Cantore e che verrà prodotto da Valsusa filmfest, sono in corso le selezioni di comparse. Si tratta di un docu-film incentrato sulle Officine ...

Casting per 'Uomini e donne' condotto da Maria De Filippi e per 'Dallo stornello al rap' : Casting in corso per Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, e per la nuova edizione, presentata nel corso dell'ultimo Festival di Sanremo, della manifestazione musicale dal titolo Dallo stornello al rap, dedicata alla canzone romana. Uomini e donne Per il noto programma televisivo dal titolo Uomini e donne, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, sono in corso le selezioni. Per quanto concerne il trono over, dai 40 ...

Casting per la nuova edizione di Temptation Island e un video musicale da girare a Roma : Casting aperti per il noto programma televisivo dal titolo Temptation Island, in onda sulle reti Mediaset. Sono inoltre in corso le selezioni di varie ragazze per la realizzazione di un video musicale le cui riprese verranno effettuate a Roma. Temptation Island Sono attualmente in corso i Casting per prendere parte alla prossima edizione di Temptation Island, in onda sulle reti Mediaset. Possono presentare la propria candidatura singoli o coppie ...

Casting per una fiction RAI e per lo spot di un noto marchio alimentare : Sono tuttora in corso i Casting per la ricerca di sei ballerine per una fiction RAI e le selezioni di attori, attrici e comparse per un interessante spot pubblicitario di un importante marchio del settore alimentare. Lo spot verrà poi girato prossimamente a Roma. Una fiction RAI Per la realizzazione di una importante fiction RAI sono tuttora in corso le selezioni di ballerine. In particolare, la richiesta è indirizzata verso sei ballerine, di ...