Battlefield 5 | per ora Firestorm non abbraccerà il modello free-to-play

(Di giovedì 21 marzo 2019) Titoli come Apex Legends e Fortnite devono parte del successo alla loro struttura-to-, in questo modo gli utenti sono invogliati a scaricare un qualcosa di gratuito (anche solo per provare) e gli sviluppatori sono in grado di guadagnare tramite il denaro generato dalle microtransazioni.Come riporta VG247,, la nuova modalità battle royale di5, verrà anch'essa introdotta come aggiornamento gratuito, tuttavia sembra che resterà legato al pacchetto a pagamento, almeno per ora:"Al momento è molto importante perrimanere legata a5. Naturalmente i due filoni saranno collegati ed i punti esperienza guadagnati insaranno mantenuti anche in Tides of War, Chapter Ranks e via discorrendo. Lo stesso vale per armi e veicoli." - ha dichiarato John Stanley, senior designer di Criterion Games.Leggi altro...

