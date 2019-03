«Io | re di Londra col Brescia»

Londra - donna colpita da un ictus durante un rapporto orale : scoppiato un vaso sanguigno : Lo spiacevole episodio è accaduto a Londra, dove una coppia stava avendo un momento di intimità. Il fidanzato della donna 44enne stava praticando un rapporto orale quando, la fidanzata, è stata colta da un malore mentre si trovava in camera da letto. Londra, donna ha un ictus durante un cunnilingus Un ictus quello che ha colpito la donna, proprio in uno degli attimi più piacevoli per l'essere umano. L'episodio, che raccoglie anche un po' di ...

Alessia Marcuzzi - fuga a Londra col marito per dopo la scandalo Fogli : Come nella scorsa edizione per il canna gate anche quest?anno all?Isola dei Famosi non sono mancate le polemiche. La trasmissione infatti è stata travolta dalla critiche a seguito...

Brexit - Londra ha ottenuto garanzie "legalmente vincolanti" : Il terzo punto in discussione è una modifica della dichiarazione politica per enfatizzare la volontà dell'Ue e del Regno Unito di negoziare soluzioni alternative al backstop come l'utilizzo di nuove ...

Brexit - Londra ottiene dalla Ue garanzie legalmente vincolanti. Juncker : «Seconda chance» : Un'ultima carta tirata fuori dal polsino nella notte per cercare di offrire a Theresa May una via d'uscita di fronte al Parlamento di Westminster e la chance di una ratifica in extremis...

Londra - allarme per un veicolo sospetto : chiuso il ponte di Westminster : allarme a Londra per un veicolo sospetto. La polizia armata ha isolato un'area vicino a Victoria Embankment in seguito di alcune segnalazioni. Gli agenti della polizia metropolitana sono stati...

Allarme a Londra - chiuso il ponte di Westminster per un veicolo sospetto : Allarme a Londra per un veicolo sospetto. La polizia armata ha isolato un'area vicino a Victoria Embankment in seguito di alcune segnalazioni. Gli agenti della polizia metropolitana sono stati...

Tre piccoli esplosivi improvvisati trovati dalla polizia negli snodi dei trasporti di Londra : La polizia londinese scopre degli ordigni improvvisati Martedì sono stati trovati tre ordigni esplosivi improvvisati nei pressi dei principali snodi dei trasporti di Londra, in quello che la polizia sta trattando come incidenti collegati. L’unità di comando antiterrorismo della polizia […] L'articolo Tre piccoli esplosivi improvvisati trovati dalla polizia negli snodi dei trasporti di Londra proviene da iNFORMATI24.

Aeroporto di Londra - esplosione subito dopo il decollo : passeggeri costretti a fuggire dall’Airbus su scivoli d’emergenza : Brutta avventura per i 168 passeggeri dell’Airbus A320 della compagnia Laudamotion diretto a Vienna. Appena iniziato il decollo dall’Aeroporto di Londra Stansted equipaggio e passeggeri hanno sentito un boato dovuto a un’esplosione, così sono stati costretti ad abbandonare l’aereo utilizzando gli scivoli di emergenza. Il tutto è stato ripreso da uno dei viaggiatori a bordo che poi ha postato il video su Twitter. A causa ...

Londra - accoltellata a morta 17enne : 3.54 Una ragazza di 17 anni è stata accoltellata a morte ieri sera in un parco di Londra in quella che è stata definita una "aggressione immotivata". La vittima, Jodie Chesney, è stata attaccata mentre passeggiava nel parco di Harold Hill,a Romford,sobborgo londinese. Secondo la Bbc online l'aggressore è riuscito a fuggire. Meno di una settimana fa un altro giovane di 20 anni è stato accoltellato a morte davanti alla stazione ferroviaria di ...

Londra - 17enne trovata morta in un parco giochi : “Aveva ancora il coltello piantato nella schiena” : L'omicidio nella zona est della capitale britannica. A trovare la vittima è stata una donna di 49 anni: "Ho sentito mio figlio gridare dalla sua camera, sono scesa in infradito. Lei era lì, abbiamo provato a salvarla, è stato terribile". Ora è caccia all'uomo.Continua a leggere

Londra - adolescente accoltellata a morte nel parco giochi. 'Era con il suo ragazzo' : Era al parco con il suo ragazzo e con alcuni amici, in un venerdì sera come tanti che si è trasformato in tragedia. 'Stava semplicemente seduta', racconta chi era con lei. E all'improvviso due ...

Londra - il motore dell’aereo esplode durante il decollo - 8 passeggeri feriti : “Terribile” : Paura all'aeroporto londinese di Stansted sul volo della compagnia Laudamotion diretto a Vienna: a causa di un problema al motore, i passeggeri sono stati evacuati con gli scivoli: "È stato terribile, abbiamo sentito un forte boato poi siamo usciti dal velivolo". Otto persone sono rimaste ferite in modo lieve. Sui social le foto raccontano quei momenti di terrore.Continua a leggere

A Londra si celebra il Festival della Nuova Mascolinità : Essere uomini al giorno d'oggi non è poi così semplice. La pressione sociale, i pregiudizi, le gigantesche aspettative da soddisfare e talvolta il retaggio arcaico di ciò che significa essere maschi rischiano di portare sempre più spesso verso un cammino di solitudine e sofferenza, dove è facile inciampare nella depressione, nelle dipendenze e nella violenza. Arrivando talvolta anche a gesti estremi. Per questo nel Regno Unito è nato The Book of ...