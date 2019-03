romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2019)– “Dei 1.001 giorni di Amministrazione Raggi quello che colpisce non e’ l’arresto di De, che non commento. Esattamente come ho fatto anche per i casi Marra e Lanzalone, perche’ i processi si fanno nei Tribunali. Cio’ che invece colpisce e’ lodiin cui versa la citta’. Ladi Virginia Raggi continua a collezionare solo sconfitte”. Cosi’ in una nota su Facebook Svetlana, capogruppo della Lista civicaTornain Assemblea capitolina.“A partire dalle grandi opere- si legge nella nota- Il No alle Olimpiadi ha privatodi investimenti per miliardi di euro. Il nuovo progetto sullo stadio dellaha tagliato il costo le opere infrastrutturali a carico del privato, scaricandole sul pubblico. I grandi eventi sono un’altra spina nel fianco: la Mezza Maratona notturna ...

romadailynews : Celli: più che l’arresto di De Vito fa scalpore stato abbandono Roma: Roma – “Dei 1.001… - Celli_Seba : RT @marattin: Che credibilità può avere la politica quando le chiacchiere (=la flat tax che continuano a promettere) contano più dei fatti… - manuelacelli : Amica carissima mi chiama per raccontarmi di essere di nuovo uscita con il tipo che aveva giurato di non voler vede… -