Trova in spiaggia bottiglia di vetro con all' interno 15 detonatori

La balena è spiaggiata nel cuore della foresta e il “misterioso” riTrovamento sorprende gli scienziati : “Come ci è arrivata?” : Una balena (morta) spiaggiata nella foresta amazzonica. Un gruppo di ecologisti brasiliani, come si vede nel video, ha fatto una singolare scoperta sull’isola di Marajo, nella parte nord-est del Paese: un cucciolo di cetaceo, di circa un anno, di otto metri per sei. Come la balena sia finita tra alberi e mangrovie resta un fatto sorprendente e ancora senza spiegazione: la spiaggia dista pochi metri dal luogo del ritrovamento, ma ...

Hanno Trovato un altro piede su una spiaggia in Canada : È il quindicesimo, e la polizia ha chiesto aiuto per identificarlo (ribadendo che non c'è nessun serial killer di cui preoccuparsi)

Oltre 10.000 - tra cotton fioc e tappi di plastica - riTrovati sulla spiaggia di Milazzo dai volontari di Marevivo : Giornata ecologica a Milazzo (ME), organizzata nell’ambito dello sviluppo del progetto NAUTICINBLU di Marevivo con il coinvolgimento dell’istituto Nautico Leonardo Da Vinci, della cittadina messinese. Un vero e proprio sbarco di un centinaio di volontari e studenti che, sebbene non raggiungessero le mille camice rosse di Garibaldi, hanno ripristinato, liberandola dai rifiuti, la spiaggia del Tono nella costa di ponente di Milazzo. Il progetto ...

Emiliano Sala - la drammatica svolta nelle ricerche : il riTrovamento su una spiaggia francese : Sul caso di Emiliano Sala , siamo a una drammatica svolta nelle indagini: i resti di due sedili ritrovati su una spiaggia francese questa settimana provengono 'probabilmente' dall' aereo scomparso che ...

Emiliano Sala - ultime notizie : Trovati resti di un aereo su una spiaggia in Francia - Sky TG24 - : La Britain's Air Accidents Investigation Branch ha fatto sapere di aver rinvenuto un pezzo di un cuscino di un sedile vicino a Surtainville e un altro cuscino nella stessa zona. Entrambi, a un primo ...

Brigitte Pazdernik - Trovata morta in spiaggia Oristano/ Arrestato il marito : l'ha uccisa per un tradimento? : Brigitte Pazdernik, trovata morta in spiaggia Oristano: Arrestato il marito Giovanni Perria. l'ha uccisa per un tradimento? Le ultime notizie sulle indagini

Sardegna : arrestato il marito della donna Trovata morta in spiaggia nell'ottobre scorso : Alla fine le certosine indagini della Polizia sono state ripagate. Perché oggi gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Oristano hanno arrestato – con la pesante accusa di omicidio – Giovanni Perria, 78 anni, originario di Narbolia. marito di Brigitte Louise Pazdernik, la 76 enne originaria della Germania, scomparsa dalla sua abitazione di Narbolia, in provincia di Oristano, la notte del 10 ottobre 2018 e ritrovata senza vita tre giorni ...

Trovata morta in spiaggia a Oristano - il marito arrestato per omicidio : Un 78enne italiano è stato arrestato per l'omicidio della moglie, una donna tedesca riTrovata morta sul litorale di Oristano. Svolta nelle indagini sulla morte di Brigitte Louise Pazdernik, la donna ...

Trovata morta in spiaggia - il marito arrestato per omicidio : Un 78enne italiano è stato arrestato per l'omicidio della moglie, una donna tedesca riTrovata morta sul litorale di Oristano. Svolta nelle indagini sulla morte di Brigitte Louise Pazdernik, la donna ...