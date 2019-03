Meteo | molte nubi oggi e alcune piogge Depressione in formazione

Meteo in diretta : nevica in molte citta' - come andra' nelle prossime ore : Meteo in diretta - La perturbazione artica annunciata in questi giorni ha raggiunto l'Italia nel corso della giornata odierna apportando piogge e nevica te diffuse. Attualmente la neve sta cadendo...

Meteo - la diretta : nevica su mezza Italia - voli sospesi a Genova. Molte scuole chiuse : Forti disagi legati a Genova per l'intensa nevica ta del primo pomeriggio. Sul raccordo tra A26 e A7 si registra un chilometro di coda per auto e camion incolonnati in attesa di muoversi....

Meteo - allerta in molte zone del Paese : neve abbondante in arrivo : Previsioni Meteo, il ciclone non lascia il bel Paese. L’Italia, in queste ore, è attraversata da un vortice depressionario che sta portando pioggia, neve e freddo su molte regioni. Fino al primo pomeriggio, avremo deboli precipitazioni nevose in Piemonte (dai 50 m.), ma anche in Friuli Venezia Giulia (fino in pianura, a Trieste), in Toscana (in collina dai 300 m.), sull’Appennino umbro, laziale e marchigiano dai 500 metri. Precipitazioni ...