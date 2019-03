Marshall Wace va al ribasso su Mediaset

Ferragamo - Marshall Wace alleggerisce lo short selling : La Consob rende noto che Marshall Wace , dal 13 marzo, ha ridotto le vendite su Ferragamo dallo 0,68% allo 0,50%. Intanto a Piazza Affari, performance infelice per la maison del lusso , che presenta ...

Le posizioni corte di Marshall Wace su Fiera Milano : La Consob comunica che Marshall Wace, dalla data dell'11 marzo, detiene uno short selling su Fiera Milano dello 0,79%. Intanto a Piazza Affari, seduta in ribasso per illeader in italia nel settore ...