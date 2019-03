Icardi-Inter | rientro vicino Marotta a Wanda Nara | ' Spero torni presto'

Calciomercato Inter - scambio tra Dybala e Icardi con la Juventus? : L'idea dell'Inter, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe quella di prendere Edin Dzeko dalla Roma, anche se il prezzo fissato dai giallorossi, circa 30 milioni, spaventa. Con la possibile ...

Calciomercato Inter - lo scambio Icardi-Dybala non è fantascienza. E intano spunta l’idea Dzeko… : La situazione Icardi potrebbe movimentare il Calciomercato estivo, con Inter e Juventus che potrebbero mettere in piedi un clamoroso scambio che coinvolgerebbe Dybala. E intanto Dzeko… Il Calciomercato è lontano, mancano ancora alcuni mesi prima di dare il via alle trattative estive che anticipano l’inizio di una nuova stagione. La situazione Icardi però non può che anticipare i tempi, con l’Inter stufa dei continui tira ...

Inter e Juve : lo scambio Icardi-Dybala si può fare : Calciomercato - Juventus e Inter riflettono sulla possibilità di scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi: lo scrive La Gazzetta dello Sport

Inter - Caressa svela un retroscena : 'In settimana è stato fatto un tentativo con Icardi' : In casa Inter a tenere banco è sempre il caso relativo al centravanti argentino, Mauro Icardi. Il giocatore ormai si allena a parte da oltre un mese, da quando gli è stata tolta la fascia di capitano. Ci si attendevano novità importanti la scorsa settimana, visti i due impegni importanti che la squadra nerazzurra avrebbe dovuto affrontare contro l'Eintracht Francoforte in Europa League e contro il Milan in campionato. Proprio il derby di Milano, ...

Marotta : «Icardi è un bravo ragazzo - può dare ancora tanto all'Inter» : MILANO - Prove di distensione in casa Inter. Con Icardi " ci siamo comportati come avrebbe fatto un capofamiglia: ora spero che la situazione con lui si possa sistemare al più presto ". Giuseppe ...

Inter - Politano : “Icardi ci manca - Spalletti non si discute” : L’esterno offensivo dell’Inter Matteo Politano prima di raggiungere il Centro tecnico di Coverciano, dove oggi inizia il ritiro azzurro della Nazionale guidata da Roberto Mancini impegnata nei prossimi giorni in due gare di qualificazione per gli Europei 2020, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni: “Sono contento per la vittoria di ieri sera, un derby importante che ci ha rilanciato per la corsa verso la ...

Inter - il Real Madrid prepara l'affondo per Icardi : arriva la chiamata di Zidane (RUMORS) : Il caso Mauro Icardi potrebbe presto rientrare visto che la vittoria nel derby di ieri contro il Milan ha riportato il sereno nell'ambiente Inter. Venerdì è in programma un incontro tra il centravanti argentino e Steven Zhang, con il presidente tornato a Milano da una settimana e messosi subito in azione per risolvere la questione. L'ormai ex capitano potrebbe tornare a lavorare in gruppo settimana prossima mettendosi a disposizione di mister ...

Lautaro allontana Icardi dall'Inter : senza l'ex capitano si vince 6 volte su 8 : La Gazzetta dello Sport esalta la prestazione di Lautaro Martinez e spiega come i numeri del 'Toro' allontanino ancora di più Mauro Icardi dall'Inter. 'Il Toro lavora anche per gli altri. Il suo gol e l'assist ...

Inter - Luciano Spalletti dà il benservito a Icardi? "Complimenti a chi c'è nello spogliatoio - e Martinez..." : "Vittoria senza Icardi? Bisogna complimentarsi con i ragazzi e con chi sta dentro allo spogliatoio". Luciano Spalletti a caldo non nasconde la soddisfazione e davanti alle telecamere di Sky Sport sembra dare il benservito all'ex capitano Maurito: "La squadra è stata brava a tirare una linea dopo la