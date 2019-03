Cucchi | chiusa l' inchiesta per depistaggio su 8 militari dell' Arma

agi

(Di martedì 19 marzo 2019) Falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia: sono questi i reati contestati, a secondae singole posizioni, a otto, coinvolti nell'bis sui depistaggi legati al ...

Agenzia_Ansa : Caso #Cucchi, rischiano il processo 8 carabinieri. Chiusa l'inchiesta per Casarsa, Sabatino e altri - repubblica : Caso Cucchi, chiusa l'inchiesta per i depistaggi: rischio processo per 8 carabinieri [news aggiornata alle 10:27] - petergomezblog : Stefano Cucchi, chiusa inchiesta sul depistaggio: otto carabinieri verso il processo -