Calcio | David Endt punge la Juventus | “Nel ’96 erano dopati | l’Ajax vuole la vendetta”

Cagliari e Fiorentina insieme nel nome di Davide Astori : verrà realizzato un campo da Calcio a 5 a Betlemme : Cagliari e Fiorentina insieme per un’iniziativa benefica nel nome di Davide Astori: le due società contribuiranno alla realizzazione di un campo da calcio a 5 a Betlemme A un anno dalla scomparsa di Davide Astori, Cagliari e Fiorentina realizzeranno un campo di calcio a 5 nella città di Betlemme, in Palestina, destinato a tutti i bambini e i giovani senza alcuna distinzione di etnia, religione o colore di pelle. Nel settembre 2016, ...

Calcio. Davide è vivo dentro ognuno di noi : «Davide è vivo dentro ciascuno di noi», ha detto dal pulpito don Luca parlando a tutti quei colleghi e amici del mondo del calcio venuti a rendere omaggio al Capitano gentile. Davide vive ancora, ...

La Fiorentina ringrazia il mondo del Calcio “per l’affetto mostrato al nostro Davide Astori” : Davide Astori è stato ricordato oggi ad un anno dalla tragedia di Udine, la Fiorentina ha voluto ringraziare per l’affetto mostrato nei confronti dell’ex capitano “Proprietà, Presidenza e tutta la Fiorentina desiderano ringraziare tifosi, squadre di calcio, compagni, Istituzioni e tutti coloro che sono stati vicini in questi giorni e oggi in particolare a un anno dalla scomparsa di Davide Astori“. Lo scrive la ...

Un anno senza Davide Astori - il Calcio lo ricorda : 'Non stancatevi di ricordarlo' scrivono i genitori di Davide in una lettera affidata ai media. Poche righe in cui esprimono dolore e sentimenti che hanno voluto condividere con le persone che a Davide ...

Fuorigioco - un anno senza Davide : come non è cambiato il nostro Calcio : Quando la vipera del terrorismo, l'odio fatto politica, ha avvelenato la nostra vita comune, il Paese ha cominciato a rallentare, a smarrirsi. Questo vale, moltiplicato per mille, nello sport. E per ...

Atalanta-Fiorentina in campo con i bambini del San Pellegrino : la scuola Calcio intitolata a Davide Astori [VIDEO] : Atalanta e Fiorentina scendono in campo con i bambini dell’USD calcio San Pellegrino: i bambini della scuola calcio intitolata a Davide Astori Atalanta e Fiorentina in campo in un match speciale: si omaggi la memoria di Davide Astori, morto il 4 marzo (domani la messa in ricordo) dello scorso anno. Le due squadre sono state accompagnate sul terreno di gioco dai pulcini classe 2010 dell’USD calcio San Pellegrino, la scuola ...