Bari - PARCO DELLA RINASCITA NELLA EX FIBRONIT APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE

puglialive

(Di martedì 19 marzo 2019) ... lo spazio per i bambini, l'area dei concerti e degli eventi, le aree per gli animali da affezione, i luoghi dello sport - tennis, bocce, basket, calcetto -, l'area del gusto, infine gli orti sociali.

Borderline_24 : #Bari, il Comune firma il primo atto ufficiale per il parco dell'ex #Fibronit: ecco come sarà… - PugliaPositiva : Per il #parco all' #exFibronit a #Bari approvato il piano preliminare, sarà realizzato a lotti. ECCO PERCHè e cosa… - MaximaNotizie : Bari, il ‘Parco della rinascita’ dove prima c’era la Fibronit: approvato il progetto preliminare per quasi 15milion… -