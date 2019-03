“Strage Christchurch? La colpa è dei migranti”,17enne colpisce senatore con un uovo: ora è un eroe

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il teenager Will Connolly è stato travolto dalla solidarietà e dal supporto della comunità dei social dopo aver schiacciato unsulla testa dlFraser Anning, noto islamofobo di estrema destra, mentre rilasciava dichiarazioni (molto criticate) sui fatti delle moschee di(49 persone uccise). Un murales è stato creato in suo onore in una famosa strada di Melbourne. Aperta anche un pagina di raccolta fondi per pagarne le spese legali dopo il fermo di polizia.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...