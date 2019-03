Serie BKT 29esima giornata Crotone imbattuto contro un forte Lecce

Serie BKT 28esima giornata doppietta di Simy ed il Crotone conquista tre punti d’oro sul terreno dell’Arechi in chiave salvezza : Salernitana 0 Crotone 2 Marcatori: Simy 11°, Simy 85° Salernitana (3-4-1-2): Micai, Lopez, Odjer, D. Anderson (Orlando),

Serie BKT 27esima giornata Crotone penalizzato dall’uomo in meno per l’espulsione di Sampirisi non va oltre il risultato di parità : Padova 0 Crotone 0 Padova (3-5-2): Minelli, Andelkovic, Trevisan (Ceccaroni), Cherubini (Baraye), Morganella, Calvano, Bonazzoli, Cappelletti, Longhi, Lollo (Cocco),