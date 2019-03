Scala Milano | Cda | nessun percorso avviato per ingresso Sauditi

Quanta ipocrisia sui finanziamenti dell’Arabia Saudita alla Scala di Milano : Dei 15 milioni con cui l'Arabia Saudita finanzierà il Teatro alla Scala già 3 sono finiti nelle casse milanesi. In cambio nel 2020 a Riad andrà in scena La Traviata di Verdi diretta dal maestro Zubin Mehta. La politica si straccia le vesti, dimenticando di non aver mai investito nel patrimonio culturale italiano come avrebbero dovuto.Continua a leggere

Scala : imam Pallavicini - 'su sauditi dibattito penoso - Milano rischia danno' : Milano, 11 mar. (AdnKronos) - Il dibattito politico sulla possibilità di un ingresso dei sauditi nel capitale e nel consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala di Milano è "penoso", ma soprattutto "rischia di far perdere a Milano un'occasione di avere un contributo istituzionale e trasparente

Cosa pensa Salvini dei 'soldi arabi' per la Scala di Milano : Milano, 11 mar., askanews, - 'Il sindaco di Milano ha diverse versioni, speriamo arrivi ad una versione finale. Io preferirei che la Scala fosse libera e indipendente, non dico sovrana perché poi fate ...

MILANO/ Metrò - Scala - Casapound : i nodi di primavera del sindaco Sala : Il sindaco di MILANO Beppe Sala sembra alle prese con decisioni piuttosto difficili, dove non mancano oppositori agguerriti

Milano. on. Morelli - Lega - : "Pereira falso - chi svende Scala non merita di stare a Milano" : "Il sindaco Sala, che chiede silenzio, dovrebbe invece urlare alla città e al mondo il licenziamento in tronco di Pereira. Capisco le difficoltà di Sala di riconoscere pubblicamente quanto avvenuto ...

La Scala - l’Arabia pronta a un maxi-finanziamento (e diventare socia). La commissione Ue per i diritti umani : “Schiaffo alla Milano dei diritti” : l’Arabia Saudita potrebbe entrare nelll’assemblea dei soci del Teatro alla Scala con una donazione di 15 milioni di euro: l’indiscrezione, apparsa su Repubblica, scatena ora la politica, un po’ come era successo con la finale di Supercoppa italiana di calcio. Maurizio Gasparri (Forza Italia) ha presentato un’interrogazione al ministro della Cultura Alberto Bonisoli. Il presidente della commissione diritti umani del Parlamento ...

L'Arabia Saudita nel cda della Scala di Milano - "non rispetta i diritti" : parte l'interrogazione a Bonisoli : Non rispetta i diritti umani". Dopo i malumori intorno all'ipotesi anticipata da Repubblica, Gasparri di Forza Italia chiede chiarimenti al ministro

